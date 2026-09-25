Tensa bronca entre Taleb Alisalem y Samir Bennis por Marruecos: "Me parece una vergüenza defendiendo un régimen del que huyen los niños"

La crisis migratoria de Ceuta continúa en el foco mediático y una de las principales preguntas sigue en el aire: ¿de quién es la responsabilidad de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta? La cuestión ha cobrado mayor relevancia en las últimas horas tras las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita. "Si los migrantes y los menores no han vuelto, se debe preguntar a España", afirmó.

En 'Espejo Público' se han puesto frente a frente el analista político marroquí Samir Bennis y Taleb Alisalem, también analista político, pero de origen saharaui. Ambos han tratado de dar respuesta a esta polémica cuestión.

"Es culpa de las leyes españolas"

Bennis lo tiene claro y se muestra tajante: "no es culpa de Marruecos, sino de las leyes españolas". El analista rechaza que la situación se deba a que las familias marroquíes no reclamen a esos niños y pide a España que "revise las leyes".

El analista marroquí ha señalado que, "cuando hablamos de algo tan grave, tenemos que sacar los hechos". Por ello, ha mencionado el acuerdo de 2007, firmado entre Marruecos y España, y ha recordado que fue implementado una sola vez. Según Bennis, aparte de ese momento, "no se ha repatriado ni a un solo menor a Marruecos". "45 en 2021", ha detallado sobre la ocasión en la que sí se produjo el retorno.

"La frontera está abierta, Marruecos acepta la vuelta de todos los que entraron"

Sin embargo, Bennis aseguraba que "la frontera está abierta", ante lo que Susanna Griso le preguntaba por la compatibilidad de esta afirmación con los datos expuestos previamente. "El Gobierno español ha dicho que, además de los 63.000 que volvieron a las 72 horas de la entrada masiva, más de 6.000 entraron voluntariamente, pero no se refiere a los menores, sino a los mayores", añadía.

"Marruecos acepta la vuelta de todos los que entraron", insistía Samir. Una afirmación que ha sido rebatida por Taleb Alisalem, quien ha tirado de hemeroteca y le ha recordado que "él escribió el 13 de julio acusando a los medios españoles de ejercer la prostitución intelectual, insultando a los medios españoles".

"Respeta mi país y respeta al monarca"

El saharaui le ha recordado que "Marruecos no ha remitido ninguno de los más de 700 informes de los niños llegados a Ceuta". También le ha reprochado que no respete los acuerdos con España, ni busque a las familias de esos niños, ni facilite su devolución. "Me parece una vergüenza que esté usted hoy aquí defendiendo un régimen del que huyen los niños, que no les garantiza los derechos", ha añadido, elevando la tensión en el plató.

Ante estas palabras, Samir Bennis le ha replicado de manera tajante: "Respeta mi país y respeta al monarca, no te permito que hables de esta manera de mi país". "Marruecos es un país soberano, coopera con España", ha continuado.

"Yo no insulto a Marruecos, Marruecos se insulta a sí mismo"

Taleb Alisalem, que se ha reafirmado en sus palabras, respondía: "Yo no insulto a Marruecos, Marruecos se insulta a sí mismo".

El analista político Samir Bennis rechaza que existan pruebas sólidas que vinculen a Marruecos con la crisis de Ceuta. Asegura que las acusaciones se apoyan en "conjeturas".

El intenso y tenso debate también ha abordado por qué llegaron a Ceuta 80.000 personas y qué motivó esa avalancha migratoria. Para Taleb Alisalem, el motivo es que "Marruecos es el reino de la violación de los derechos humanos, de pisotear los derechos más básicos de la población, que presume de economía creciente pero que en 24 horas huyen más de 80.000 personas".

No hay cifras oficiales, pero Samir insiste en que "primero entraron 72.000 personas, a las 72 horas volvieron 63.000 y después, hasta la semana pasada, 6.000 personas más han vuelto a Marruecos, lo que significa que casi 70.000 personas volvieron a Marruecos".

"No ha sido una invasión"

Una cifra, la de 70.000 retornos, que los propios vecinos de Ceuta que han conectado con el programa en medio de la bronca han rechazado. Afirman que por su frontera ya han salido 80.000 personas y, desde luego, "entre ellos, ningún ceutí", ha ironizado una de las vecinas. Además, ha señalado que "Marruecos no es un socio fiable" y se ha preguntado: "¿Por qué no se han llevado a sus muertos?".

Samir ha reprochado a las vecinas ceutíes que hablen de "invasión" y ha defendido que "no ha sido una invasión, no hay intención de ocupar un territorio". "La España de hoy no la reconozco", ha afirmado, aludiendo a la "polarización" de los argumentos que le rebatían.

Ante estas palabras, Taleb ha aludido a un documento de la UE del 27 de septiembre que, según ha señalado, condena a Marruecos por "un ataque híbrido e instrumentalización de las personas migrantes". Taleb ha afirmado que agentes estatales marroquíes facilitaron la entrada a Ceuta: "Es una vergüenza lo que está haciendo el régimen marroquí contra su propia población".

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