Muere a los 20 años el futbolista Oskar Kordus tras atravesar un ciervo el parabrisas de su coche

El fútbol polaco está de luto por la trágica muerte de Oskar Kordus a los 20 años. El joven jugador del Kania Gostyn falleció después de sufrir un grave accidente de tráfico en el que un ciervo atravesó el parabrisas de su vehículo.

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana en la carretera de circunvalación de Gostyn, concretamente en el tramo de la vía DW434 situado entre Krajewice y Grabonog, en el oeste de Polonia.

Según informa el medio polaco 'Gostyn24', el animal había sido atropellado previamente por otro conductor, que resultó ileso. La violencia del primer impacto provocó que el ciervo saliera despedido hacia el carril contrario. Fue entonces cuando atravesó el parabrisas del vehículo que conducía Kordus e impactó directamente en el rostro del futbolista.

Consiguieron reanimarlo

La gravedad del accidente obligó a movilizar inmediatamente a los servicios de emergencia. Los bomberos comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar al joven futbolista y consiguieron que su corazón volviera a latir.

Kordus fue trasladado posteriormente en un helicóptero medicalizado hasta un hospital de Poznan. Pese a los esfuerzos realizados por los servicios de emergencia y el personal médico, la gravedad de las heridas terminó resultando irreversible y el futbolista falleció esa misma noche.

Una joven carrera en el fútbol polaco

Kordus jugaba como defensa y militaba actualmente en el Kania Gostyn, conjunto del fútbol polaco. A pesar de tener únicamente 20 años, ya había pasado por diferentes equipos durante su formación y trayectoria deportiva, entre ellos el Korona Piaski, el Zaglębie Lubin y el Warta Poznan.

Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de dolor en su entorno y dentro del fútbol de su país.

Emotivo comunicado de su club

El Kania Gostyn confirmó la muerte de su jugador con un mensaje en el que trasladó sus condolencias a familiares, amigos y allegados.

"Con inmensa tristeza y profunda incredulidad hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestro jugador, Oskar Kordus. En nombre de toda la comunidad del Kania Gostyn, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, a los allegados y a los amigos de Oskar. En estos momentos de extrema dificultad, compartimos su dolor y los llevamos en nuestros pensamientos y corazones. Descansa en paz, Oskar", comunicó su club.