Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos responsabiliza a España del no retorno de los migrantes de Ceuta

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta encara ya su segundo mes desde que el pasado 30 de julio comenzaran las entradas masivas de migrantes a la ciudad autónoma. Mientras el Gobierno asegura que trabaja para recuperar la normalidad y mantiene desplegado el dispositivo de vigilancia, el descontento entre los ceutíes se mantiene constante ante una situación que continúa sin resolverse.

Este jueves, los Bomberos de Ceuta localizaron por casualidad un asentamiento clandestino en unas galerías subterráneas al acudir a extinguir un incendio. En el interior encontraron colchones, ropa, basura, restos de comida y utensilios de cocina, indicios de que entre 30 y 50 migrantes podían estar utilizando estos túneles como refugio. El hallazgo se suma a los asentamientos que permanecen en distintos puntos de la ciudad.

Retorno de menores a Marruecos

La principal novedad de este viernes llega desde Nueva York, donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El ministro marroquí ha reafirmado la "clara disposición" de Marruecos a que regresen los migrantes en situación irregular y los menores no acompañados, aunque ha responsabilizado a España de los obstáculos que, según sostiene, están dificultando estos retornos.

Sin embargo, el Gobierno asegura que se han producido avances en la gestión de la crisis. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que ya se han podido filiar a 2.383 menores en Ceuta y que 172 han salido de la ciudad, entre reagrupaciones familiares y reubicaciones. Además, ha elevado a 7.099 los retornos voluntarios desde el pasado 10 de agosto.

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