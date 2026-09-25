Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos responsabiliza a España del no retorno de los migrantes de Ceuta
Sigue la última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo.
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La crisis migratoria que atraviesa Ceuta encara ya su segundo mes desde que el pasado 30 de julio comenzaran las entradas masivas de migrantes a la ciudad autónoma. Mientras el Gobierno asegura que trabaja para recuperar la normalidad y mantiene desplegado el dispositivo de vigilancia, el descontento entre los ceutíes se mantiene constante ante una situación que continúa sin resolverse.
Este jueves, los Bomberos de Ceuta localizaron por casualidad un asentamiento clandestino en unas galerías subterráneas al acudir a extinguir un incendio. En el interior encontraron colchones, ropa, basura, restos de comida y utensilios de cocina, indicios de que entre 30 y 50 migrantes podían estar utilizando estos túneles como refugio. El hallazgo se suma a los asentamientos que permanecen en distintos puntos de la ciudad.
Retorno de menores a Marruecos
La principal novedad de este viernes llega desde Nueva York, donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El ministro marroquí ha reafirmado la "clara disposición" de Marruecos a que regresen los migrantes en situación irregular y los menores no acompañados, aunque ha responsabilizado a España de los obstáculos que, según sostiene, están dificultando estos retornos.
Sin embargo, el Gobierno asegura que se han producido avances en la gestión de la crisis. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que ya se han podido filiar a 2.383 menores en Ceuta y que 172 han salido de la ciudad, entre reagrupaciones familiares y reubicaciones. Además, ha elevado a 7.099 los retornos voluntarios desde el pasado 10 de agosto.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Migraciones reconoce la utilización de la migración como desestabilizador político
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha rechazado este jueves calificar de "invasión migratoria" la situación que atraviesa Ceuta y la ha definido como una "emergencia humanitaria" fruto de una acción externa para "desestabilizar" España y la Unión Europea.
Durante su intervención en Palma, Cancela ha denunciado además una "utilización perversa" de la migración como herramienta de presión política y geoestratégica. Según ha señalado, esta estrategia no busca únicamente afectar a países concretos, sino también "debilitar la cohesión interna" de la Unión Europea.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Diez detenidos por "incitar" en redes sociales a la migración irregular "masiva" a Ceuta y Melilla
Las autoridades de Marruecos han detenido a diez personas sospechosas de difundir en redes sociales "noticias falsas" y contenidos que incitaban a la migración irregular "masiva" hacia Ceuta y Melilla.
La Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) ha informado de las detenciones en una serie de operaciones realizadas a nivel nacional y coordinadas con la Dirección General de Vigilancia del Territorio. Según el medio marroquí Le360, entre los detenidos habría dos menores de 16 y 17 años, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas abre la puerta a traslados de menores a la península
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha abierto la puerta al traslado a la Península de los menores llegados durante la crisis que no puedan ser retornados a Marruecos, aunque considera que serán casos "mínimos".
"Esos mínimos casos serán atendidos conforme a la legislación española", ha señalado Vivas, quien ha defendido que debe primar "el interés del menor". Cinco menores ya fueron trasladados a Navarra días atrás con la autorización del Ejecutivo ceutí. Hasta ahora, Vivas ha insistido en que trasladarlos a la Península podría favorecer nuevas entradas, una posición que también defiende Génova.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los bomberos de Ceuta descubren un asentamiento de inmigrantes en un antiguo túnel militar
Los Bomberos de Ceuta localizaron este jueves un asentamiento utilizado por unos 30 migrantes en una antigua galería militar subterránea que conecta la playa del Sarchal con el actual campus de la Universidad de Granada (UGR).
El hallazgo se produjo durante la intervención por un incendio registrado en el interior de los túneles, actualmente en desuso y con los accesos tapiados desde hace años. Según fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los ocupantes habrían accedido tras romper uno de los muros que sellaban la entrada. Los efectivos no encontraron a nadie en el interior durante la actuación.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Defensa envía a Ceuta legionarios de Melilla como apoyo a las fuerzas de seguridad
El Ministerio de Defensa ha enviado a Ceuta a soldados del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión de Melilla como apoyo a los cuerpos policiales en las labores de vigilancia por la crisis que sufre la ciudad desde la entrada masiva del pasado 30 de julio. Su misión será realizar vigilancia en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han concretado fuentes de Defensa.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos reafirma su compromiso con el retorno de los migrantes de Ceuta
El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha responsabilizado a España del no retorno de los migrantes llegados a Ceuta. "Si los inmigrantes no se han regresado, si los menores no se han regresado, no se debe preguntar a Marruecos, se debe preguntar a España. No es Marruecos quien devuelve", ha afirmado tras reunirse con José Manuel Albares en Nueva York.
Burita ha reafirmado además el compromiso de Marruecos con el retorno de los migrantes en situación irregular y de los menores no acompañados. El ministro ha defendido que su país mantiene una "clara disposición" a facilitar estos regresos.
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