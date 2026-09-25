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Mejores momentos | 25 de septiembre

El “Aquaman español” llega a La ruleta: “Me han parado para pedirme fotos”

Javi ha visitado el plató de La ruleta de la suerte y, durante su presentación, ha confesado que le suelen confundir con el mismísimo Jason Momoa. ¡No es para menos!

El “Aquaman español” llega a La ruleta: “Me han parado para pedirme fotos”

El “Aquaman español” llega a La ruleta: “Me han parado para pedirme fotos”

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Borja Tamayo
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Representando al equipo amarillo, Javi se ha presentado en La ruleta de la suerte como un concursante de Getafe. Sin embargo, antes de ello, Jorge Fernández ya ha dejado claro lo mucho que imponía su presencia: “Tú, lo que tú quieras, cuando tú quieras y cómo tú quieras. Pide por esa boquita que se te concederá”

Y es que el parecido entre Javi y el emblemático actor de Hollywood Jason Momoa era más que razonable. Tanto es así que el concursante ha admitido que le han confundido en más de una ocasión con Aquaman: “Me han llegado a parar en el aeropuerto, me han pedido fotos en Indonesia y en España”.

Javi se lo toma siempre a broma y disfruta de este símil interpretativo. Ahora bien, ¿será capaz de dominar la ruleta como Aquaman domina los océanos? Solo el tiempo lo dirá. Por el momento puedes ver su divertida presentación en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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