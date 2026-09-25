“Quiero mi ola”: Silvia se lo juega todo para conseguir la ovación del público

Silvia se ha autodefinido como una persona “indecisa” en un panel cuya pista, precisamente, rezaba “querido indeciso”. Un adjetivo que, contemplando cómo ha sido su turno completo, bien le hace justicia.

Tirada a tirada, la jugadora ha ido sumando dinero a su marcador; así como la primera parte del Gran Premio. A pesar de conocer la respuesta, Silvia ha señalado que “como buena indecisa, quería la ola”. Unas palabras que la han llevado a volver a lanzar hasta conseguir la ovación del público.

Con 450€, todavía necesitaba otros 50€. Tras las dudas que bien la caracterizan, ha vuelto a lanzar para, esta vez, sumar 150€ más y por fin conseguir esa ola que tanto buscaba. Una jugada en la que la indecisión y la ambición se han dado la mano para llevarla a ganar 600€ y el aplauso de los allí presentes.

¿Te lo has perdido? Disfruta del panel en el vídeo de arriba.