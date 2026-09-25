Javi renuncia al dinero en su marcador a cambio del Supercomodín y este premio

Landa se ha enfrentado al Panel de la Letra Oculta con la pantalla completamente en blanco. Lanzamiento a lanzamiento, la concursante ha logrado ir sumando dinero. Sin embargo, no lograba ver ni la letra escondida en cuestión y, por lo que ha terminado demostrando, el panel en sí.

Con 575€ acumulados en su marcador, Landa ha optado por renunciar al Supercomodín. Ahora bien, se ha equivocado en una de las palabras y le ha cedido el turno a Javi, ya conocido como “el Aquaman español”.

En su tirada, ha caído en la casilla del Premio, levantando no solo una cámara de fotos instantánea, sino también el Supercomodín al desvelar la letra F como la oculta. A pesar de tener 0€ en su marcador, Javi no ha dudado y ha optado por resolver el panel, sustituyendo el dinero por el mejor gajo de todos y la cámara.

¿Habrías hecho lo mismo? Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.