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Mejores momentos | 25 de septiembre

Javi renuncia al dinero en su marcador a cambio del Supercomodín y este premio

Acumular dinero en el marcador no es la única recompensa posible en La ruleta y Javi bien lo ha demostrado al resolver un panel con 0€.

Javi renuncia al dinero en su marcador a cambio del Supercomodín y este premio

Javi renuncia al dinero en su marcador a cambio del Supercomodín y este premio

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Borja Tamayo
Publicado:

Landa se ha enfrentado al Panel de la Letra Oculta con la pantalla completamente en blanco. Lanzamiento a lanzamiento, la concursante ha logrado ir sumando dinero. Sin embargo, no lograba ver ni la letra escondida en cuestión y, por lo que ha terminado demostrando, el panel en sí.

Con 575€ acumulados en su marcador, Landa ha optado por renunciar al Supercomodín. Ahora bien, se ha equivocado en una de las palabras y le ha cedido el turno a Javi, ya conocido como “el Aquaman español”.

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En su tirada, ha caído en la casilla del Premio, levantando no solo una cámara de fotos instantánea, sino también el Supercomodín al desvelar la letra F como la oculta. A pesar de tener 0€ en su marcador, Javi no ha dudado y ha optado por resolver el panel, sustituyendo el dinero por el mejor gajo de todos y la cámara.

¿Habrías hecho lo mismo? Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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