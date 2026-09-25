Joseba Arguiñano conquista a Peldanyos con unas deliciosas pochas con bacalao y huevo escalfado

Aprovechando que es temporada de alubias pochas, Joseba Arguiñano ha querido conquistar al creador de contenidos Peldanyos con una receta de lo más apetecible. Y es que el influencer se ha declarado auténtico fan de los guisos; por lo que, juntando estas legumbres con bacalao y huevos escalfados, el éxito estaba garantizado. ¡No te pierdas esta receta!

Ingredientes (2 p.)

200 g de pochas

1 taco de bacalao de 300 g (con piel)

2 huevos

1 cebolleta

1 tomate

1 pimiento verde

6 dientes de ajo

una cucharadita de vinagre

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Limpia y pela las hortalizas. Retira el rabo y las semillas del pimiento verde. Introduce en una cazuela amplia la cebolleta, el tomate, el pimiento verde, 4 dientes de ajo y las pochas. Cubre con agua (dos dedos por encima), tapa y cocina a fuego suave durante 35-40 minutos. Retira la espuma que suelte con ayuda de una espumadera.

Pasa las hortalizas con un poco de caldo al vaso batidor. Tritura y añádelo de nuevo a las pochas. Sazona y reserva.

Por otro lado, calienta 150 ml de aceite en una sartén. Pela y lamina 2 dientes de ajo y sofríelos hasta que estén crujientes. Retíralos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina. Introduce en la sartén el lomo de bacalao con la piel hacia abajo y deja que se confite a fuego suave. Una vez que se suelten los jugos y las lascas se empiecen a separar, apártalo a un plato y retírale la piel.

Pasa el aceite de la sartén a un vaso (que habrá quedado por encima) y deja que se enfríe. Mantén en la sartén los jugos que ha soltado el bacalao. Ve incorporando el aceite poco a poco mientras haces el pilpil con ayuda de un colador. Reserva.

Para hacer los huevos escalfados, pon abundante agua en un cazo. Cuando empiece a burbujear, pero sin hervir, casca los huevos y deja que se cocinen durante 3-4 minutos. Retíralos a un plato y resérvalos.

Sirve las pochas en plato hondo, coloca en el centro las lascas de bacalao y el huevo escalfado. Moja con el pilpil y acompaña con los ajos crujientes. Dale el toque verde con una hoja de perejil.

Consejo

Las pochas son muy delicadas, no metas cucharas ni cucharones para dar vueltas; para mezclar o asentar los jugos, agita la cazuela con suavidad.