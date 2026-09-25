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TESTIMONIO

De ateo a referente de Hakuna: Carlos Bobillo cuenta cómo descubrió a Dios en Burundi

El abogado convertido en referente del movimiento católico Hakuna relató en La Mesa cómo pasó del ateísmo a la fe tras un viaje de voluntariado a África y la muerte de su padre.

De ateo a referente de Hakuna: Carlos Bobillo cuenta cómo descubrió a Dios en Burundi

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Alejandro Hergon
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El viaje a Burundi que lo cambió todo

Carlos Bobillo, abogado de 39 años sin educación religiosa previa, explicó su proceso de conversión: "Yo descubro a Dios sobre todo en las misiones. Lo llamaba voluntariado en aquella época. Fue en un país que se llama Burundi, el país más pobre del mundo, en el corazón de África. Viendo a los misioneros dar la vida, y a la gente burundesa, tan pobre materialmente pero tan rica espiritualmente, eso me cuestionaba. Y en esas preguntas encuentro respuestas".

La muerte de su padre y la paz que no esperaba

Bobillo relató también un episodio muy duro de su vida: la muerte de su padre durante un viaje familiar de Navidad, el mismo día que empezaba a plantearse su fe: "El 6 de enero, siendo yo jovencito, vamos a despertar a mi padre para los regalos y nos lo encontramos muerto en el hotel. Yo tenía todas las excusas para pelearme con ese Dios al que estaba empezando a conocer. Y al revés, sentía una paz interior que claramente no venía de mí. Y digo: si esto no viene de mí, ¿de dónde viene?".

El sentido del sufrimiento

Sobre por qué Dios permite el sufrimiento, ofreció su propia reflexión: "Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Es un misterio, pero la respuesta nos la da Jesús, que sufrió más que nadie y fue capaz de transformar ese dolor en algo más grande. Ahí está nuestra oportunidad para cambiar el sufrimiento en una oportunidad de amar".

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