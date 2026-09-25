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El homenaje de La ruleta de la suerte a La bola negra

La bola negra ha llegado a los cines y, desde el equipo de La ruleta de la suerte, han querido tener un bonito gesto con Javier Calvo y Javier Ambrossi.

El homenaje de La ruleta de la suerte a La bola negra

El homenaje de La ruleta de la suerte a La bola negra

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Borja Tamayo
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Javier Calvo y Javier Ambrossi están de estreno. Y es que después de la enorme ovación que se llevó La bola negra en Cannes, así como ser la película española seleccionada para representarnos en los Oscar, la esperadísima cinta llega a los cines.

Para celebrarlo, el equipo de La ruleta de la suerte ha querido tener un bonito gesto con la dupla de directores. Sus nombres han sido la respuesta correcta de la Prueba de Velocidad y se han transformado en 100€ para Silvia, que ha sido la primera en adivinar el panel.

“Felicidades a Javier Ambrossi y a Javier Calvo”, decía Jorge Fernández después de presentar la película. Porque, efectivamente, La bola negra se merece todos los homenajes posibles; siendo una de las cintas más celebradas del cine patrio cuando ni tan siquiera había aterrizado en cartelera.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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