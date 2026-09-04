El teniente general Montenegro, sobre el despliegue del Ejército en Ceuta y las patrullas apedreadas: "No me saques sin razón, no me envaines sin honor"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no mostraba ninguna efusividad tras las intervenciones de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones de la crisis de Ceuta. Prácticamente no aplaudía y su gesto era serio e impasible.

"La ministra está fuera de lugar"

"Una muestra más de la ruptura del Gobierno"

El teniente general retirado Juan Montenegro advierte en Robles una lealtad a la verdad que conoce y a todos los que ampara bajo su cargo al frente del Ministerio: "Por lo que yo la conozco está claro que ella defiende su postura. Ella defiende a los que dependen de ella, ella defiende al CNI. Sabe que hubo esos informes. Todos sabemos que en Marruecos no se mueven 80.000 personas sin el beneplácito de la Gendarmería marroquí (...)".

El exmilitar está convencido de la continuidad de Robles en su cargo: "No va a dimitir porque pretende defender a los que son 'suyos', las Fuerzas Armadas, el CNI". Sin embargo también da un tirón de orejas a la gestión de la crisis. Cree Montenegro que podría haber puesto más recursos sobre la mesa y haber desplegado más efectivos.

"¡Las Fuerzas Armadas no pueden ir desarmadas!"

Tras una ilustre carrera en el Ejército -fue un de los impulsores de la UME-, llegando a ser jefe del Estado Mayor, el Teniente General retirado tira de tradición castrense para dar su visión sobre despliegue de militares en la ciudad autónoma. Cree que las circunstancias deben justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de una ciudad española -como refuerzo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- y de considerarse que sí, dotar de los medios y la capacidad suficientes para actuar, con unas órdenes concretas, especialmente en propia defensa. Recordaba una frase que solía grabarse en los sables militares en el pasado: No me saques sin razón, no me envaines sin honor".

Su indignación por cómo han tenido que regresar a los acuartelamientos algunos de los militares después de ser apedreados, es evidente: "El regreso de esas patrullas (...) sin haber podido hacer frente a los que les atacaban".

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