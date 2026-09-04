Beatriz Mesa, profesora española en Marruecos: "La recepción de saharauis en el Congreso molestó mucho. La estrategia de brazos caídos es un mensaje"

Esta semana hemos conocido el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la entrada ilegal de más de 70.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El documento policial sostiene que se trató de un proceso planificado para colapsar el sistema fronterizo y recoge imágenes de gendarmes marroquíes dando indicaciones. Para analizar sus conclusiones hoy ha estado en 'Espejo Público' Beatriz Mesa, profesora titular de la Universidad Internacional de Rabat, y experta en el Magreb y el Sahel.

"Una cosa es orquestar y otra cosa es no impedir"

La profesora ha explicado que estuvo en Castillejos durante las horas en las que Marruecos mantuvo una “estrategia de brazos caídos”. Desde su experiencia sobre el terreno, ha considerado que el informe necesita una investigación cualitativa que permita demostrar todas sus conclusiones.

“Decir que se organiza, que se planifica, que se jerarquiza y que se coordina sobre el terreno no es lo que nosotros hemos podido probar desde la otra línea de Marruecos”, ha señalado.

“Una cosa es impedir, otra cosa es animar, otra cosa es orquestar y otra cosa es planificar, porque son acusaciones muy graves”

Mesa ha defendido que miles de jóvenes se desplazaron espontáneamente desde diferentes ciudades del norte de Marruecos tras conocer a través de las redes sociales que no se estaba impidiendo el acceso a Ceuta.

El mensaje político de Marruecos

Aunque ha cuestionado que pueda demostrarse una planificación, Mesa sí ha reconocido que las autoridades marroquíes dejaron de impedir las entradas durante varias horas. “Hubo una estrategia de brazos cruzados en la que no se impidió”, ha afirmado.

“Ante esa estrategia de brazos cruzados hay un mensaje político que se envía a España”

La experta ha recordado que Marruecos ya había utilizado anteriormente la apertura temporal de la frontera para trasladar posiciones políticas a España. “No es la primera vez que se envía un mensaje político a través de una apertura de la frontera durante unas horas”, ha recordado.

"Marruecos se ha sentido duramente erosionado en su soberanía"

La profesora ha apuntado que una de las principales hipótesis sobre el mensaje político es que Rabat se ha sentido cuestionado por España en relación con el Sáhara Occidental.

Mesa ha hecho referencia a la recepción de representantes saharauis y del Frente Polisario en el Congreso de los Diputados a mediados de julio, así como las declaraciones favorables a su autodeterminación. Según ha explicado, Marruecos ha interpretado estos gestos como una erosión de su soberanía.

“El hecho de que Marruecos percibiera tanto a representantes del Frente Polisario como a saharauis en el Parlamento y, sobre todo, una voz del Gobierno, la presidenta del Congreso de los Diputados, haciendo unas declaraciones en tono de liberación o sugiriendo la autodeterminación, molesta mucho”, ha asegurado.

La experta ha relacionado esta reacción con la crisis de 2021, que también terminó provocando la entrada de miles de migrantes en Ceuta. “Nacionalizar a saharauis y lo que ocurrió en el Parlamento también molesta, y Marruecos lo entiende como una erosión de su soberanía”, ha concluido.

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