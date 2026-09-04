La sentida reacción de Ferrán Torres al adiós de Marcos Llorente de la Selección: "Te voy a echar mucho de menos"

Marcos Llorente anunció este jueves 3 de septiembre su retirada de la selección española de fútbol "después de mucho tiempo dándole vueltas". Una decisión, tal y como ha dicho en sus redes, "personal, muy meditada y muy sentida", tomada antes del Mundial 2026 que conquistó el combinado nacional.

El futbolista del Atlético de Madrid ha revelado esta noticia solo 52 días después de ser campeón del mundo con la Selección: "Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera".

"Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada", ha comentado en un comunicado compartido en sus redes sociales.

La decisión que ha pillado por sorpresa incluso a sus propios compañeros de La Roja, que no han tardado en reaccionar a su inesperada despedida. Especialmente significativa, la de su Ferran Torres, que ha encontrado en Llorente a un amigo incondicional, como demostraron estas vacaciones en Ibiza. "Noooooo... Te voy a echar mucho de menos", ha expresado visiblemente afectado.

La amistad entre ambos futbolistas estuvo en boca de muchos por sus gestos de cariño que ellos mismos compartieron en redes sociales, y el propio Marcos no dudó en escribir en sus redes que le sorprendía cómo en 2026 siguiera "generando debate que dos hombres se den cariño" y asegurando que "para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo que no tiene miedo a demostrar afecto a otro". Una reflexión que lanzó frente a las críticas por su relación con el jugador del PSG.

Ferran Torres y Marcos Llorente durante sus vacaciones en Ibiza | Instagram

Otros futbolistas como Mikel Merino, Dani Olmo, Pedro Porro o Álex Baena han dejado mensajes emotivos en su post.

El Atlético de Madrid también ha reaccionado asegurando que el equipo está "orgulloso de tu compromiso y tu forma de representar y defender la camiseta. Eres parte de la historia del fútbol español y nos hace inmensamente felices poder disfrutar contigo cada día".