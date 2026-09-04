Algunos amigos de Jennifer Aniston no se fían de su novio, el hipnoterapeuta: temen que sea un "oportunista"

Jennifer Aniston y Jim Curtis viven su relación cada vez con más naturalidad y sin esconderse demasiado, pero parece que no todos los amigos de la actriz están igual de convencidos con este romance. Algunos de los más cercanos a la querida estrella de Friends todavía miran a Curtis con cierta desconfianza y temen que pueda estar aprovechándose de ella.

"Algunos de los amigos de Jen todavía no están del todo convencidos con Jim", asegura una fuente a Page Six. Según esta persona, entre sus principales dudas está la posibilidad de que Curtis sea "un oportunista" y que pueda parecer "un poco impostado" en determinadas situaciones.

Aniston, de 57 años, y Curtis, de 50, empezaron a levantar rumores de romance en julio de 2025, cuando fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones juntos en Mallorca y dejando ver una evidente complicidad. La actriz ya seguía el trabajo de Curtis desde hacía años antes de que ambos empezaran a relacionarse.

Ahora, mientras su relación se hace cada vez más pública, el entorno de Aniston está dividido. Algunos amigos siguen sin fiarse completamente de él, aunque dejan claro que su preocupación nace del cariño que sienten por ella.

"Todo el mundo adora a Jen y solo quieren lo mejor para ella porque se merece absolutamente todo", explica la fuente.

"Al final del día, si ella es feliz, por supuesto que ellos también se alegran por ella, pero también la protegen mucho y nunca quieren verla en una situación en la que puedan aprovecharse de ella", añade.

De hecho, hay quien todavía necesita tiempo para sentirse cómodo con Curtis. "A algunos simplemente les está costando confiar completamente en él en este momento", reconoce la fuente.

Pero ni mucho menos todos sus amigos piensan así. Hay quienes están encantados con Curtis y creen que la pareja funciona especialmente bien.

"Otros adoran absolutamente a Jim y sienten que encaja perfectamente con su grupo de amigos. No han visto a Jen tan feliz en mucho tiempo y creen que Jen y Jim se complementan en muchos aspectos", cuenta una segunda fuente.

Lo cierto es que Jen se está animando cada vez más a dar más pasos 'públicos' en su relación y recientemente ha participado en un panel donde ha entrevistado a su novio para la presentación de su nuevo libro, The book of possibility.