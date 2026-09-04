Cuca Gamarra asegura que el Gobierno quiere "desautorizar y presionar" a la jueza Tardón: "Habrá responsabilidades penales"

Con motivo de la comparecencia de Pedro Sánchez este pasado jueves en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular se muestra reacio a sus declaraciones. Entre los miembros del partido, Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional, ha intervenido esta mañana en 'Espejo Público' para arremeter contra el presidente.

"En vez de la recuperación, lo que se está haciendo es agudizar el caos en la ciudad autónoma, y esto es contra lo que hay que luchar desde el Estado", denuncia Gamarra. La vicesecretaria asegura que "hay que reforzar, con medios, con presencia del Estado" ya que "lo que no puede ser es que en estos momentos se estén tramitando unos 80 expedientes al día para la denegación de asilo y la expulsión".

"La realidad es que tenemos un Gobierno ausente, y esa ausencia tiene sus consecuencias"

Gamarra critica que ayer, durante su comparecencia, "el presidente defendió más a Marruecos que a los cuerpos de seguridad, que al poder judicial o que a los ceutíes". Hace alusión a los informes de CENIF que están en boca de todos y que según parece haber dado a entender Sánchez, no los conocían desde el Gobierno Central. "Ha habido avisos, ha tenido información y se han obviado. Ahora dicen que no lo conocían y han señalado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por no haber realizado bien su trabajo, además de estar señalando a los jueces, como hizo Marlaska".

Por esto, la vicesecretaria denuncia: "La realidad es que tenemos un Gobierno ausente, y esa ausencia tiene sus consecuencias. Fueron avisados tanto desde el CNI como desde la inteligencia militar y no hicieron nada. Nuestras fronteras están desprotegidas".

Ya se ha hablado de que podrían existir responsabilidades penales, pero la política va más allá y considera que deberían haber también "responsabilidades políticas". "Es una crisis de seguridad nacional. Lo que debería estar haciendo un Gobierno serio y responsable, en primer lugar, es no haber obviado los avisos que había, haber protegido la frontera, avisar a Marruecos y habernos protegido a los españoles y, especialmente, a los ceutíes", mantiene.

"Esto es lo que señala al señor Marlaska"

Con respecto al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, Gamarra es muy crítica por su título de juez. "Marlaska hace mucho tiempo que tendría que haber dejado de ser ministro del Interior, porque es juez, es magistrado, y ayer lo que hizo fue atacar a la jueza por haber instado a que se investigara dentro de lo que son sus competencias. Esto es lo que señala al señor Marlaska. Él sabe qué es lo que debía hacer la magistrada y que ha actuado correctamente, porque él lo hacía".

Además, enseña a la cámara unos papeles que resultan ser una resolución judicial firmada por el ministro, en los que encargaba expresamente "una investigación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que actuaran como policía judicial y les daba la indicación de que no informaran a su superior y que solo le informaran a él".

De esta manera, la vicesecretaria llega a la conclusión de que, si Marlaska tiene todos estos conocimientos judiciales, al señalar "a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la juez, lo que está buscando es proteger al Gobierno". Gamarra mantiene que el ministro "miente por dos veces: sabe que estaban autorizados y sabe que podría haber adoptado esa misma decisión la propia magistrada".

En definitiva, la política subraya: "¿Qué quieren? Desautorizarla y presionarla", haciendo referencia a la jueza Tardón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.