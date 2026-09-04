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Mejores momentos | 4 de septiembre

El amor inunda el plató de La ruleta de la suerte: “¡Estamos en racha!”

Dos de los tres concursantes han asegurado que les gustaría llevarse la máxima cantidad de dinero posible para financiar su boda.

El amor inunda el plató de La ruleta de la suerte

El amor inunda el plató de La ruleta de la suerte: “¡Estamos en racha!”

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Marta Jorge
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Alberto ha sido el más rápido con el primer panel por lo que, además de llevarse los 100 primeros euros, ha sido el encargado de comenzar el turno de presentaciones. El ocupante del atril azul ha revelado sus hobbies y ha dicho que, además de pasarlo bien, acudía al concurso con la idea de conseguir una “ayudita” para su boda.

Sin embargo, la sorpresa de Jorge Fernández ha llegado cuando Jana, madrileña también, ha afirmado querer el dinero para el mismo motivo: “Lo poco o mucho que gane irá íntegro para la boda”, ha dicho la jugadora.

“¡Estamos en racha!”, ha exclamado el presentador asombrado con la gran casualidad que supone que dos de los tres concursantes tengan el mismo objetivo. ¡Imperdible!

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