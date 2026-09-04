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Montse Suárez no da crédito ante la resolución del futbolista Raúl Asencio: "Me enerva. In dubio pro rico; en caso de duda, a favor del rico"

La abogada ha opinado sobre la sentencia del jugador del Real Madrid, Raúl Asencio. Al defensa se le ha juzgado por grabar y difundir un vídeo sexual en el que aparecía una menor.

Montse Suárez no da crédito ante la resolución de Raúl Asencio

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Sofía Avendaño
Publicado:

Ya ha sido cerrado el caso por el que se juzgaba al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a sus excompañeros Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, por grabar y difundir sin consentimiento a un grupo de mujeres, entre las que se encontraba una menor.

Lo que comenzó siendo una sentencia mucho mayor, ha resultado en un año de cárcel por pornografía infantil para los tres canteranos. Asencio, por su parte, ha quedado absuelto del delito de revelación de secretos. El defensa ha publicado un vídeo en el que pide perdón a las víctimas y ha confesado haber pasado "unos meses muy duros" por este tema.

"Hay personas que logran un acuerdo de conformidad"

En base a esta resolución, la abogada Montse Suárez asegura no dar crédito. "Me enerva. 'In dubio pro rico: en caso de duda, a favor del rico", critica Suárez. Según denuncia, "hay determinadas personas que logran cuadrar una sentencia de conformidad, logran que el fiscal retire la acusación, que aparezca una carta que él dirige supuestamente a las víctimas", las cuales son "tres mujeres a las que se grabó sin su consentimiento".

Suárez asegura que se trata de una resolución que ella misma no habría logrado, pero por preferencia, este abogado la ha conseguido. "En lugar de caerle una rebaja de pena por haber reducido el daño a las ofendidas, por haber mandado el paripé de la carta, por haber pedido perdón y haberlas indemnizado...", señala. Además, recuerda que el fiscal le pedía dos años, seis meses y un día, y los otros implicados cuatro años y seis meses; pero finalmente "les ha caído un año".

"En condiciones normales, le hubiera caído una sentencia condenatoria atenuada"

"Se logra una sentencia de conformidad, el fiscal retira la acusación, la carta tiene su efecto... Se paga por debajo a las víctimas, las víctimas dicen: 'Le perdonamos'...", cuenta la abogada, que denuncia la facilidad con la que algunos colectivos pueden salirse con la suya.

Suárez asegura que "en condiciones normales, a un cliente mío le hubiera caído una sentencia condenatoria atenuada".

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