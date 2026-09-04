“Si palmo, pues palmo”: Alberto se la juega en el panel con bote de La ruleta de la suerte

El dominio de Alberto en el panel con bote ha sido total y absoluto. Sin embargo, los cerca de 500 euros con los que contaba en el marcador no eran suficiente para adelantar a Jana y disputar así la Gran Final.

Por ello, el concursante ha decidido no conformarse y arriesgar para tratar de caer en el preciado gajo dorado y con el dinero del bote ponerse en cabeza en el último momento. “Si palmo pues palmo”, ha dicho antes de arriesgarlo todo.

Finalmente, se ha quedado a pocos centímetros de lograr la gesta, pero esto no ha permitido que borrase la sonrisa de su cara. ¡Dale a play para ver este momentazo!

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