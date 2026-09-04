Mejores momentos | 4 de septiembre
“Si palmo, pues palmo”: Alberto se la juega en el panel con bote de La ruleta de la suerte
El concursante ha acariciado con los dedos la Gran Final, pero no ha conseguido caer en el bote.
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El dominio de Alberto en el panel con bote ha sido total y absoluto. Sin embargo, los cerca de 500 euros con los que contaba en el marcador no eran suficiente para adelantar a Jana y disputar así la Gran Final.
Por ello, el concursante ha decidido no conformarse y arriesgar para tratar de caer en el preciado gajo dorado y con el dinero del bote ponerse en cabeza en el último momento. “Si palmo pues palmo”, ha dicho antes de arriesgarlo todo.
Finalmente, se ha quedado a pocos centímetros de lograr la gesta, pero esto no ha permitido que borrase la sonrisa de su cara. ¡Dale a play para ver este momentazo!
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