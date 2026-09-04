García- Page, contra las palabras de Pedro Sánchez sobre Felipe VI: "Chirriantes y muy inapropiadas"

Este pasado 31 de agosto el presidente del Gobierno Pedro Sánchez concedió una entrevista a la 'Cadena Ser' en la que habló sobre la crisis de Ceuta. Pero la declaración que más se ha comentado y criticado tiene que ver con el rey Felipe VI. Y es que, el presidente dijo textualmente que el monarca llevaba 20 años sin viajar a la ciudad autónoma.

Respecto a esto, Emiliano García-Page ha querido opinar también y esta mañana ha compartido su postura públicamente en 'Espejo Público'. El presidente de Castilla-La Mancha comenzaba diciendo que "son unas declaraciones que le chirriaron mucho" ya que, incluso, "en el ánimo de fijar una idea, bailaron las cifras". Para argumentar esta idea, Page recuerda lo siguiente: "El rey lleva el mismo tiempo que Pedro Sánchez de secretario general. Perder eso de vista ya simplemente es un poco extraño". De esta manera, parece que estaría poniendo en duda las intenciones del presidente del Gobierno a la hora de aumentar la cifra que corresponde a los años que lleva el monarca sin viajar a Ceuta.

"Frente al populismo, al frentismo y al lamentable desdibuje de las instituciones, nadie sabe ya qué es la responsabilidad política"

Page, además, aprovecha para defender la persona de Felipe VI, quien considera que está teniendo una actitud ejemplar. "Creo que el rey está haciendo gala de algo que es extremadamente necesario en la actualidad: frente al populismo, al frentismo y al lamentable desdibuje de las instituciones, se ha roto buena parte de las coordenadas de navegación. Se ha cambiado el lenguaje político; nadie sabe ya qué es la responsabilidad política...", asegura el presidente.

"Le recomendaría que cuide el lenguaje corporal"

Precisamente por esto, Page considera inapropiadas las palabras que le dedicó Sánchez a la figura del rey:

"En este contexto complejísimo, es más necesaria que nunca la templanza que gasta el rey y, por tanto, me ha parecido chirriante, muy inapropiado en palabras de un presidente del Gobierno. Yo le recomendaría que, a la hora de preparar las intervenciones, cuide el lenguaje corporal, porque muchas veces delata problemas de fondo".

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