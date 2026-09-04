“¡Doña gajos!”: la peculiar estrategia de Jana en La ruleta de la suerte

Jana ha caído de pie en La ruleta de la suerte. La concursante estaba en racha ya ha conseguido resolver varios paneles seguidos consiguiendo las ayudas y premios que otorgan los gajos especiales.

Sin embargo, esta estrategia ha llegado a su máximo esplendor cuando, en uno de los últimos paneles, la madrileña ha caído hasta en tres ocasiones seguidas en gajos como el exprés o el de la doble letra.

Como si fuese un capricho del destino, a la tercera vez que ha tenido la oportunidad de jugársela a resolverlo de manera exprés, Jana se ha lanzado y ha se ha ganado su primera ola. ¡Espectacular!

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