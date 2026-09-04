Mejores momentos | 4 de septiembre
“¡Doña gajos!”: la peculiar estrategia de Jana en La ruleta de la suerte
La concursante ha caído en todos y cada uno de los gajos de la ruleta en un solo panel.
Publicidad
Jana ha caído de pie en La ruleta de la suerte. La concursante estaba en racha ya ha conseguido resolver varios paneles seguidos consiguiendo las ayudas y premios que otorgan los gajos especiales.
Sin embargo, esta estrategia ha llegado a su máximo esplendor cuando, en uno de los últimos paneles, la madrileña ha caído hasta en tres ocasiones seguidas en gajos como el exprés o el de la doble letra.
Como si fuese un capricho del destino, a la tercera vez que ha tenido la oportunidad de jugársela a resolverlo de manera exprés, Jana se ha lanzado y ha se ha ganado su primera ola. ¡Espectacular!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad