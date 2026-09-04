De Álvaro de Luna a Chiara Oliver: estos son los famosos que han participado en La Voz

Llegar a las Audiciones a ciegas de La Voz es, en sí mismo, un éxito para cualquier persona que quiera dedicarse a cantar. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, hemos sido testigos de la participación de algunos artistas cuyas carreras han despuntado drásticamente gracias a su participación en el programa.

Con la nueva edición a la vuelta de la esquina, nada como hacer un repaso de los artistas que dieron el salto a la fama gracias a La Voz. ¿Recuerdas sus actuaciones?

Álvaro de Luna

Corría el año 2019 cuando un jovencísimo Álvaro de Luna probaba suerte en las Audiciones a ciegas de La Voz. Lo hacía con nada menos que 'La flaca' de Jarabe de Palo, obteniendo un pleno que bien merecía. Como parte del equipo de Pablo López, el sevillano se despidió del público tras la Gran Batalla, consciente de que esto no era más que el comienzo de su carrera.

Actualmente es una de las figuras más reconocidas dentro del pop nacional. Ha recorrido los mejores escenarios del país y canciones como 'Todo contigo' ya son auténticos himnos. Con más de 2 millones de reproducciones mensuales en Spotify, Álvaro disfruta de una trayectoria que no deja de crecer, sumando cada vez más fans por todo el mundo.

Lia Kali

Al igual que Álvaro de Luna, Lia Kali pisó el plató de La Voz en la edición de 2019 y logró convertirse en talent de Antonio Orozco. La cantante llegó a los Directos y, a pesar de no llegar a ganar el concurso, dejó claro que su carrera estaba solo arrancando.

Y vaya si cumplió su promesa. Con casi medio millón de seguidores en Instagram, más de 3 millones de reproducciones mensuales en Spotify y habiendo llenado grandes recintos gira tras gira, la cantante catalana se ha establecido como una de las grandes referentes de nuestro país. ¡Fue un auténtico orgullo verla en los escenarios de La Voz!

Curricé

Viajamos en el tiempo hasta llegar a la segunda temporada de La Voz, momento en el que la audiencia pudo enamorarse del aura que desprende Curricé sobre los escenarios. Durante su audición, logró que el mismísimo Alejandro Sanz bloqueara a Laura Pausini; sin embargo, finalmente recorrió su andadura en el programa de la mano de Antonio Orozco. Un camino que lo llevó a la Gran Final, siendo uno de los concursantes más destacados de la edición.

Más allá de sus posteriores regresos al programa, el cantante siguió creciendo en redes sociales, muy conocido por ser el hermano del famoso youtuber JPelirrojo. Actualmente sigue en la industria de la música, bien sea cantando o desarrollando su trayectoria como técnico de sonido.

Pilar Bogado

Cuando Pilar Bogado interpretó 'La mudanza' de Niña Pastori en La Voz 2020, Antonio Orozco quedó inmediatamente prendado de su talento. Tanto es así que no dudó en bloquear a su compañero Alejandro Sanz para lograr llevársela a su equipo.

Si bien su camino en el programa terminó en la Gran Batalla, la sevillana se hizo con el cariño del público actuación tras actuación. Casada con el futbolista Álvaro Pozo, acumulando más de 200.000 seguidores en Instagram y todavía publicando canciones, la artista destaca como una de las talents más populares en la historia del concurso.

Mercedes Ferrer

La participación de Mercedes Ferrer en La Voz 2020 dejó sin palabras a los coaches. Ya por aquel entonces era una de las cantautoras más reconocidas del panorama nacional, habiendo saltado a la fama con el tema 'Vivamos siempre juntos' que lanzó con Nacho Cano.

Sin embargo, ninguno de los miembros del jurado llegó a darse la vuelta. Al terminar la Audición, los cuatro cantantes se llevaron las manos a la cabeza al ver la oportunidad que acababan de perder. Aunque, sin duda, su actuación en este plató será siempre recordada como un momento realmente mágico.

Karina Pasian

Karina Pasian probó suerte en La Voz siendo ya por aquel entonces corista de Alejandro Sanz. Nacida y criada en Nueva York, la artista entró de lleno en el programa para alcanzar la Gran Final. Una trayectoria que ya venía precedida por el éxito en el pasado.

Karina obtuvo en 2008 nada menos que una nominación a los Premios Grammy por Mejor álbum contemporáneo de R&B. Un reconocimiento que fue tan solo el primer paso de los muchos que iba a dar en el largo camino que lleva ya años recorriendo. Actualmente sigue como cantante y pianista, triunfando dentro y fuera de España; recordando su bonito paso por el programa en el que nos dejó actuaciones inolvidables.

Chiara Oliver

Chiara Olivier conquistó a Laura Pausini cuando, en 2022, interpretó de manera espectacular 'Ratel' de Stevie Wonder. Una actuación que le valió la entrada en el programa, llegando hasta los Asaltos para demostrar que talento tenía y de sobra.

A sus 22 años, la artista sigue cosechando éxitos dentro y fuera de España. Porque por mucho que su tierra sea Menorca, Chiara ha sabido ganarse una buena legión de seguidores al otro lado del charco. Unos seguidores que la siguen acompañando gira tras gira, llevando el pop a todos los rincones del mundo.

Rafa Ruiz

En La Voz, poco o nada importa de dónde vienen los aspirantes a participar en el programa. Las Audiciones a ciegas juzgan el talento únicamente a través del oído y Rafa Ruiz demostró que merecía su hueco en la edición de 2024 sin quedar vinculado al éxito de su abuelo.

Y es que Rafa es el nieto de Rafael, el mítico cantante de Los del Río. Su voz lo llevó a la Gran Batalla en el equipo de Malú y, a pesar de no lograr llegar a la siguiente fase, el cantante bien supo ganarse el cariño y el respeto tanto de la audiencia como de los coaches.

Además de todos estos cantantes, la historia del programa nos ha regalado a muchos otros que no podemos dejar de mencionar. Paul Alone, que actualmente sigue participando en algunos de los mejores festivales de España, Antonio José con sus temas que dan la vuelta al mundo o David Barrull, cuya guitarra no deja indiferente a nadie son algunos de los más destacados.

Todo ello sin olvidar a Rafa Blas, primer ganador oficial del programa en nuestro país, que ahora triunfa como vocalista de la mítica banda Mägo de Oz y que está a punto de forjar su propio grupo junto al guitarrista Ix Valieri: ON. O, por supuesto, Belén Aguilera, que nació en este plató y que hoy en día es una de las cantantes más populares a escala global.

¿Qué nuevos artistas nos descubrirá esta edición de La Voz? ¡Queda muy poco para saberlo!

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