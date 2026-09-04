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Sabor, color y éxito asegurado: Joseba Arguiñano y Luis Merlo cocinan brochetas de salmón, langostino y mango

Dentro de la elaboración de la receta, lo que ha dejado fascinado al actor es el truco del chef para cortar el mango de una forma tan sencilla. El resultado del plato es una combinación tan refrescante como deliciosa.

Joseba Arguiñano y Luis Merlo cocinan brochetas de salmón, langostino y mango: una receta para triunfar

Joseba Arguiñano y Luis Merlo cocinan brochetas de salmón, langostino y mango: una receta para triunfar

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La receta une dados de salmón fresco, langostinos y mango en una combinación muy refrescante. Acompañadas de una salsa de yogur y cacahuete y unas patatas paja crujientes, las brochetas se convierten en una propuesta ideal para triunfar en cualquier comida.

Ingredientes para 2 personas

200 g de salmón fresco

8 langostinos

½ mango

1 patata

1 diente de ajo

1 lima

1 cucharadita de pimiento de Ezpeleta en polvo

1 cucharada de miel

10 g de jengibre fresco

aceite de oliva virgen extra

aceite de oliva suave

sal

6-8 hojas de cilantro

perejil

Para la salsa de yogur y cacahuete:

125 g de yogur griego

1 cucharada de pasta de cacahuete

1 cucharada del majado

Elaboración

Para preparar el majado, ralla la lima y el jengibre en un bol. Pela y pica finamente el ajo y agrégalo.

Incorpora la miel y el pimiento de Ezpeleta. Añade el cilantro picado y perejil picado al gusto. Cubre con aceite de oliva y mezcla bien.

Prepara los ingredientes de las brochetas. Pela los langostinos, corta el salmón en dados, pela el mango y pártelo en tacos.

Intercala en los palos de brocheta 3 trozos de salmón, 2 de mango y 2 langostinos. Sazona, unta las brochetas con el majado (reserva una cucharada en el mismo bol) y deja que maceren unos 15-20 minutos.

Para hacer la salsa de yogur, mezcla la crema de cacahuete con el majado que ha quedado en el bol. Agrega el yogur y sigue mezclando.

Para la guarnición, pela la patata y córtala en bastoncitos finos. Calienta abundante aceite de oliva suave en un cazo (unos 400 ml), introduce las patatas y deja que se frían hasta que estén crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina y sazónalas.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en la plancha y fríe las brochetas vuelta y vuelta, unos 2 minutos por cada lado.

Sirve 2 brochetas por ración y acompáñalas con la salsa de yogur y las patatas paja. Decora con una hojita de perejil.

Consejo

Remoja los palos de brocheta en agua durante 30 minutos como mínimo para evitar que se quemen, se rompan o se astillen al cocinar.

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