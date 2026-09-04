Sabor, color y éxito asegurado: Joseba Arguiñano y Luis Merlo cocinan brochetas de salmón, langostino y mango

La receta une dados de salmón fresco, langostinos y mango en una combinación muy refrescante. Acompañadas de una salsa de yogur y cacahuete y unas patatas paja crujientes, las brochetas se convierten en una propuesta ideal para triunfar en cualquier comida.

Ingredientes para 2 personas

200 g de salmón fresco

8 langostinos

½ mango

1 patata

1 diente de ajo

1 lima

1 cucharadita de pimiento de Ezpeleta en polvo

1 cucharada de miel

10 g de jengibre fresco

aceite de oliva virgen extra

aceite de oliva suave

sal

6-8 hojas de cilantro

perejil

Para la salsa de yogur y cacahuete:

125 g de yogur griego

1 cucharada de pasta de cacahuete

1 cucharada del majado

Elaboración

Para preparar el majado, ralla la lima y el jengibre en un bol. Pela y pica finamente el ajo y agrégalo.

Incorpora la miel y el pimiento de Ezpeleta. Añade el cilantro picado y perejil picado al gusto. Cubre con aceite de oliva y mezcla bien.

Prepara los ingredientes de las brochetas. Pela los langostinos, corta el salmón en dados, pela el mango y pártelo en tacos.

Intercala en los palos de brocheta 3 trozos de salmón, 2 de mango y 2 langostinos. Sazona, unta las brochetas con el majado (reserva una cucharada en el mismo bol) y deja que maceren unos 15-20 minutos.

Para hacer la salsa de yogur, mezcla la crema de cacahuete con el majado que ha quedado en el bol. Agrega el yogur y sigue mezclando.

Para la guarnición, pela la patata y córtala en bastoncitos finos. Calienta abundante aceite de oliva suave en un cazo (unos 400 ml), introduce las patatas y deja que se frían hasta que estén crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina y sazónalas.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en la plancha y fríe las brochetas vuelta y vuelta, unos 2 minutos por cada lado.

Sirve 2 brochetas por ración y acompáñalas con la salsa de yogur y las patatas paja. Decora con una hojita de perejil.

Consejo

Remoja los palos de brocheta en agua durante 30 minutos como mínimo para evitar que se quemen, se rompan o se astillen al cocinar.

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