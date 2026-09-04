Las razones para no perderte Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc, el sábado en Antena 3

Una fiesta de muerte prepara su segundo programa: Asesinato en Canfranc. En este murder mistery presentado por Àngel Llàcer, siete famosos han sido invitados a la mítica estación de Canfranc, en Huesca. para una fiesta de disfraces recreando la inauguración de la estación.

Lo que no saben es que uno de ellos será asesinado, y el resto deberá investigar quién es el culpable. Estos son los motivos por los que no te puedes perder Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc, este sábado en Antena 3.

Nuevos concursantes con mucha química...

Para esta segunda entrega, los siete famosos serán Jorge Sanz, Carlos Baute, Jorge y César Cadaval, Isabel Forner, Susi Caramelo y David de Jorge; un grupo lleno de química que dará mucho juego.

Cada uno tiene sus peculiaridades que harán que acabes apoyando a uno u otro por convertirse en el mejor investigador de esta Fiesta de muerte.

... ¡y muchas traiciones!

Así como hay química y compañerismo, también habrá mucha estrategia entre los concursantes. Y si eso implica hacer trampas, traiciones o callarse pistas para no compartirlas con los demás, cualquier cosa es válida para ser el mejor investigador de Una fiesta de muerte.

Un escenario emblemático

La escena del crimen de este segundo programa será la Estación Internacional de Canfranc, un esplendoroso edificio construido entre 1915 y 1925 en Huesca y que cuenta con diversas influencias arquitectónicas.

Los concursantes han sido invitados a esta estación para formar parte de una fiesta de disfraces, con atuendos de la época, para recrear el momento de su apertura, pero uno se perderá esta fiesta ya que será asesinado.

¡3.000 euros en juego!

Así como los concursantes deberán investigar y recolectar cualquier pista que encuentren para descubrir la identidad del famoso asesino, tú también puedes hacerlo desde casa.

Porque vosotros, los espectadores, también podréis jugar desde casa a través de este enlace para ganar un premio de 3.000 euros. Estad muy atentos, todo lo que veáis puede ser una pista que os conduzca hasta la identidad del asesino.

Una novedad que no dejará indiferente a nadie

Por último, habrá una gran diferencia respecto al primer programa de Una fiesta de muerte, una novedad que no dejará indiferente a nadie, y que desde luego cambia por completo la dinámica del juego.

Descúbrelo en Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc, el sábado a las 22.00 horas en Antena 3.

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