Emiliano García- Page reprocha al Gobierno descuidar la frontera con Marruecos: "Ha sido un desastre"

Han pasado 36 días desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta. Un día después, el presidente del Gobierno viajó a Ceuta de urgencia y desde allí aseguró que lo ocurrido fue un "ataque a la integridad territorial de España". Ayer, Sánchez rebajó la magnitud del conflicto a "crisis migratoria". De ese modo, evita tener que señalar al atacante. Pese a que el resto de partidos políticos y algunos informes policiales apunten a Marruecos como principal responsable, en Moncloa no quieren acusar a Rabat. El presidente aseguró que el Gobierno no hay ninguna prueba sólida que responsabilice al régimen alauita. Quieren ser prudentes, dicen desde el Ejecutivo.

Hoy Emiliano García-Page, presidente de Castilla la Mancha, ha estado en directo en Espejo Público para comentar la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis de Ceuta y su conclusión es clara: "ha sido un desastre antes, durante y lo es todavía hoy" porque el debate y la comparecencia del presidente han llegado "muy tarde". Page entiende que Moncloa tenga que medir bien sus palabras con Marruecos hasta no tener la certeza de que Rabat está detrás del asalto, pero eso no significa que haya que eludir la realidad de las relaciones con Marruecos y sus pretensiones con Ceuta y Melilla. "Es vecino, pero no es el vecino que es Portugal o que es Francia, y por tanto, es una constante de no bajar la guardia nunca", ha explicado.

Sin embargo, según el presidente de Castilla la Mancha, la postura que ha tomado España con Marruecos lleva tiempo sin ser la adecuada. En concreto, apunta a la anterior entrada de migrantes, en 2021: "tuvimos un episodio muy grave, se presentó un conjunto de medidas que se iban a adoptar Desde entonces, lo único que se ha producido es un giro copernicano que anunció el propio gobierno marroquí en relación con el Sáhara, eso ya dice mucho" ha lamentado Page, que asegura que desde entonces "se ha bajado la guardia".

Page no entiende por qué el Gobierno no ha solicitado un "informe concluyente"

Sobre la polémica que se ha desatado a raíz del informe policial solicitado por la jueza de la Audiencia Nacional y porque el cuerpo no informara al Gobierno, Page ha recordado que España es un Estado de Derecho y defiende la actuación de los policías. Se plantea además por qué el Gobierno no ha solicitado un "informe concluyente, un informe prospectivo de análisis que establezca una hipótesis creíble sobre la que trabajar" porque es lo que se necesita para poder adoptar medidas.

Page cree que es un error que desde el Gobierno no se haya vuelto a hablar de Ceuta como un ataque a la integridad territorial de España, porque reconocerlo como tal obligaría "a investigar hasta sus últimas consecuencias qué ha ocurrido". Para García- Page, "es lo que se tiene que hacer ahora, encargar al CNI a los servicios de inteligencia militar a quien sea, sumando a la Guardia Civil y a la Policía, una conclusión. Esto no puede quedar en el limbo, no puede quedar así" sostiene el presidente de Castilla la Mancha. Para él, la única manera de corregir lo que ha pasado y de asegurarse que no vuelva a suceder es "perimetrar el conflicto".

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