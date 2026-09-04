El secreto
Oya Unustasi avisa sobre Berrak antes del estreno de El secreto: “Es una mujer un poco tóxica”
El secreto llega este domingo a Antena 3 con la historia de Serhat Tecer, un empresario de éxito que ve cómo su vida cambia por completo cuando descubre que su mujer, Berrak, le ha ocultado durante seis años que tiene una hija con otro hombre.
Publicidad
Oya Unustasi se mete en la piel de Berrak, una mujer aparentemente perfecta, muy unida a su familia y dispuesta a hacer lo que sea para proteger a las personas que quiere. La actriz nos ha contado cómo es su personaje y ha dejado una pista sobre su particular forma de querer: “Es una mujer un poco tóxica”.
Su manera de actuar tiene mucho que ver con las heridas que arrastra desde la infancia y con el miedo a perder a las personas que más quiere. Para ella, proteger a los suyos es lo más importante, aunque en ocasiones la manera que tiene de hacerlo pueda terminar provocando todavía más problemas.
“Está apasionadamente unida a su familia. Es una mujer un poco herida desde la infancia y muestra su amor de una manera un poco tóxica”, explica Oya. Ese lado de Berrak cobra todavía más importancia cuando se enfrenta a la situación que puede cambiar su vida. Su marido, Serhat, descubre que le ha ocultado durante seis años que tiene una hija con otro hombre y comienza a hacerse preguntas sobre su pasado.
Berrak, por su parte, sabe que contar toda la verdad puede poner en peligro aquello que más quiere. “Lo está escondiendo porque quiere proteger a su familia. No quiere perderlos”, cuenta la actriz.
Interpretar a Berrak ha sido una experiencia muy diferente a la que vive su personaje. Mientras en la ficción atraviesa situaciones complicadas y dolorosas, la actriz reconoce que ha disfrutado mucho dando vida a esta mujer.
Oya Unustasi también se ha dirigido a los espectadores de Antena 3 antes del gran estreno de la serie: “Estoy muy feliz de que por fin nos hayamos encontrado. ¡Que disfruten de la serie!”.
Este domingo, 6 de septiembre, a las 22:00 horas, los espectadores podrán conocer la historia de Serhat, Berrak, Kader y Zeynep en el estreno de El secreto en Antena 3. Después, llegará el penúltimo capítulo de Una nueva vida. Ya ambos disponibles en atresplayer.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad