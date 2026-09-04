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Las hijas de la criada triunfa en Antena 3: se convierte en el mejor estreno de una serie en más de un año

La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega protagonizada por Verónica Sánchez, Alain Hernández y Carlota Baró, entre otros, llega pisando fuerte al prime time de los jueves de Antena 3.

Las hijas de la criada triunfa en Antena 3: mejor estreno de una serie en más de un año

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Patri Bea
Patri Bea
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Las hijas de la criada ha llegado pisando fuerte al prime time de Antena 3 y ha arrasado con la emisión en abierto de su primer capítulo. Su debut se convierte en el mejor estreno de ficción del año entre privadas alcanzando un 12% de cuota de pantalla, un resultado con el que supera por +5,6 puntos a su inmediato competidor y se impone también a la oferta de la cadena pública.

La adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, con la que ganó el Premio Planeta 2023, conquistó ayer por la noche a cerca de un millón de seguidores de media y más de 1,8 millones de espectadores únicos. El arranque de esta trepidante historia que se desenvuelve en la Galicia de principios del s.XX ha sido un éxito.

En este primer episodio, hemos podido presenciar la venganza de Renata que, tras haberse quedado embarazada del dueño del pazo y sido posteriormente rechazada por él, decide intercambiar su hija por la de doña Inés, cambiando el destino de las dos pequeñas, ¿para siempre? ¡No te pierdas el segundo episodio el jueves que viene a las 23:00 horas en Antena 3!

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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