A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Angie Calero nos presenta la primera biografía de la princesa Leonor
Descubrimos el lado más personal de la princesa de Asturias, Leonor, gracias a Angie Calero, que nos cuenta todos los detalles inesperados de su biografía.
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La Casa Real siempre está en el punto de mira. España cree conocer a la perfección la historia de la Familia Real, pero poco se sabe en realidad del lado más personal de sus miembros.
Angie Calero, corresponsal para la Casa del Rey en La Vanguardia, se ha propuesto conocer la faceta más íntima de la princesa Leonor, uno de los miembros que menos conocemos de la familia.
Hoy, Angie Calero nos presenta la primera biografía de la princesa de Asturias y nos lo cuenta todo en el plató de Y ahora Sonsoles, ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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