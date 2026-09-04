Crisis Ceuta
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez sigue exculpando a Marruecos, mientras el caos reina en Ceuta
Sigue aquí la última hora sobre la crisis de Ceuta, en directo.
Publicidad
Una noche más, la tensión en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar no cesa. Varios migrantes han discutido entre ellos, incluso llegando a empujarse. Llevan varios días durmiendo a las puertas del centro de acogida esperando poder entrar. Es una situación extrema, ya que los migrantes están al límite, al igual que los vecinos. Un grupo de ceutíes ha impedido que se montaran más carpas frente a una guardería y han pasado la noche allí. Mientras, en ese centro de acogida de Loma Colmenar y en el de la hípica la situación cada vez es más insostenible.
La zona de Loma Colmenar se ha convertido en un nuevo campamento similar a la playa del Trampolín ocupado en su mayoría por marroquíes entre 18 y 35 años, que en algunos casos llevarían más de diez días esperando para entrar.
Sánchez en el Congreso
Ayer fue un día clave en esta crisis con la comparecencia del presidente del Gobieno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Sánchez pudo constatar que ni la oposición ni sus socios, incluido Sumar, apoyan la gestión de la crisis de Ceuta y tampoco le creen cuando mantiene que "por ahora" no hay pruebas de la implicación de Marruecos. Lo que si promete es contundencia en caso de que los "indicios" al respecto se aclararen.
Sánchez señaló que no protege a Marruecos, y pidió prudencia a la vez que reivindicó la labor de su Gobierno para recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma. Solo la bancada socialista se mantuvo a su lado, mientras sus tradicionales aliados cuestionaban su discurso y su gestión, y PP y Vox le preguntaban directamente qué información logró Rabat espiando su móvil con el sistema Pegasus para que ahora no exija responsabilidades ante lo que consideran una "invasión".
Recuerda que aquí puedes seguir al minuto la actualidad sobre la crisis en Ceuta.
Más Noticias
- La justicia catalana aplica el indulto parcial a Laura Borràs y le conmuta la pena de prisión
- García-Page critica la gestión de la crisis en Ceuta: "Ha sido un desastre antes, durante y lo sigue siendo ahora"
- Susana Ascaso, médica de urgencias en Ceuta, sobre la situación del personal sanitario: "Esto es insostenible, que lo sepa toda España"
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Susana Ascaso, médica de urgencias en Ceuta, califica de "insostenible" la situación del personal sanitario
La situación sanitaria en Ceuta continúa marcada por la presión asistencial derivada de la llegada masiva de migrantes y de los incidentes registrados en las calles. Así lo ha relatado Susana Ascaso, médica de urgencias que se encuentra de guardia en la ciudad autónoma, quien ha descrito una noche "alucinantemente intensa" y ha denunciado la falta de personal en los servicios de urgencias.
Según Ascaso, sus compañeros le trasladaron al comenzar su turno que la madrugada había estado marcada por una elevada afluencia de pacientes y numerosas reyertas. "Ha sido bastante intensa, están muy cansados", ha explicado la facultativa. "A la ministra de Sanidad no le gusta hablar de 'colapso', así que hablaremos de 'sobreesfuerzo laboral impresionante'", ha señalado Ascaso, que ha denunciado que el servicio cuenta con "muy pocos médicos" para atender a una población que prácticamente duplica la habitual.
La facultativa ha relatado que los sanitarios atienden a personas heridas en enfrentamientos, algunas de ellas con lesiones provocadas por armas de fuego o golpes, pero también a pacientes que acuden por otros problemas de salud. "Ellos saben perfectamente que nuestra sanidad es pública y gratuita. Entonces, no tienen inconvenientes en acercarse en cualquier momento para cualquier pregunta o atención", ha afirmado.
La médica no ve una solución a corto plazo para la situación que atraviesa Ceuta. "Nadie nos dice cuál es el final. Mejorar no está mejorando absolutamente nada y en nuestra situación, en nuestro caso en el hospital, pues menos todavía", ha asegurado. El hospital se encuentra, según ha explicado, a apenas unos 100 metros del asentamiento de migrantes, una proximidad que incrementa la presión sobre los servicios sanitarios.
Ascaso ha reconocido que las autoridades les han comunicado que tratarán de incorporar nuevos médicos, aunque considera que existen importantes dificultades para atraer profesionales a la ciudad autónoma.
La facultativa ha recordado que los sanitarios de Ceuta llevan tiempo reclamando que la ciudad sea considerada como zona de difícil cobertura sanitaria para facilitar la llegada de nuevos profesionales.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Joaquim Bosch descarta una causa por traición contra Sánchez y apunta a la Audiencia Nacional para investigar la crisis fronteriza
El Gobierno hará públicos los informes relacionados con la crisis fronteriza, después de que el presidente, Pedro Sánchez, se haya comprometido a desclasificarlos. Sin embargo, fuentes de Defensa advierten de que no todos los documentos podrán hacerse públicos, ya que algunos contienen conversaciones e información compartida con otros servicios de inteligencia.
Sánchez ya ha tenido acceso a parte de dos informes policiales. Uno de ellos, fechado el día 28, recoge un "incremento paulatino de intentos de acceso por los espigones fronterizos". Sobre las consecuencias judiciales de estos documentos, el magistrado Joaquim Bosch considera que el informe policial puede resultar determinante para establecer qué órgano debe continuar con la investigación. A su juicio, existen "indicios que podrían apuntar a un posible delito contra la independencia del Estado" y, por tanto, a la competencia de la Audiencia Nacional.
Bosch señala en una entrevista en Antena 3 Noticias, que también deben tenerse en cuenta los riesgos para la seguridad nacional recogidos en el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno, mediante el que se declaró la situación de interés para la seguridad nacional. Según el magistrado, tanto ese decreto como el informe policial apuntan a que pudieron producirse conductas destinadas a poner en riesgo el control de la frontera española.
En este escenario, Bosch considera "previsible" que la Audiencia Nacional se declare competente, y continúe practicando diligencias para determinar qué personas pudieron intervenir en los posibles delitos contra la independencia del Estado.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: García-Page critica la gestión de la crisis en Ceuta: "Ha sido un desastre antes, durante y lo sigue siendo ahora"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado esta mañana en Espejo Público de "desastre" la gestión de la crisis en Ceuta, y ha reclamado al Gobierno conclusiones y medidas de futuro ante una presión migratoria que, según ha advertido, constituye un problema "estructural y de fondo".
El presidente castellano-manchego también ha cuestionado las recientes declaraciones de Pedro Sánchez sobre la ausencia del Rey en Ceuta y Melilla. El jefe del Ejecutivo afirmó en una entrevista en la SER: "¿Cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta y Melilla? No ha ido ninguna vez, después de 20 años".
Unas palabras que, según García-Page, le "chirriaron mucho". "Evidentemente, porque en el ánimo de fijar una idea hasta bailaron las cifras. El Rey lleva el mismo tiempo que Pedro Sánchez de secretario general", ha apuntado. Page ha reivindicado además el papel institucional del monarca en un contexto político que considera especialmente complicado. "Creo que el Rey está haciendo gala de algo que es extraordinario en la actualidad frentista: la templanza", ha afirmado.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Nueva noche de tensión con peleas en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar
Una noche más, la tensión en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar es latente. Varios migrantes han discutido entre ellos, incluso llegando a empujarse. Llevan varios días durmiendo a las puertas del centro de acogida esperando poder entrar. Es una situación extrema pues los migrantes están al límite, al igual que los vecinos. Un grupo de ceutíes ha impedido que se montaran más carpas frente a una guardería y han pasado la noche allí. Mientras, en ese centro de acogida de Loma Colmenar y en el de la hípica la situación cada vez es más insostenible.
Los migrantes que están en el interior de la explanada se diferencian del resto por unas pulseras que llevan, de esta manera los agentes policiales que están controlando la zona puedan identificarlos y diferenciarlos del resto.
La zona de Loma Colmenar se ha convertido en un nuevo campamento similar a la playa del Trampolín ocupado en su mayoría por marroquíes entre 18 y 35 años, que en algunos casos llevarían más de diez días esperando para entrar.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El PP insiste en desclasificar informes de Pegasus ante la "sumisión" de Pedro Sánchez a Marruecos
El PP ha vuelto a pedir la "desclasificación" de informes por el espionaje con el sistema Pegasus a miembros del Gobierno de España.
Subraya que "hay algo" que ha provocado la "sumisión" del presidente Pedro Sánchez con Marruecos, por lo que ha apelado a la "transparencia".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Robles no aplaudió a Sánchez
La imagen con más recorrido de ese pleno es la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien no aplaudió las palabras de Sánchez.
Todo después de que ese Gobierno la dejara sola, se pusiera de parte de Marlaska en el empeño de ignorar los informes de la Policía y el CNI.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Sánchez sigue fiel a su relato
Pedro Sánchez sigue fiel a su relato, sigue fiel a Marruecos. Tras horas de comparecencia en el Congreso ayer, continúa ignorando las evidencias aportadas por la Policía.
Ha admitido que el 21 de agosto llamó a consultas a la embajadora marroquí por las palabras de sus ministros reclamando Ceuta y Melilla. Sánchez también ha reconocido que, cuando acabe la crisis, habrá que revisar las relaciones con el país magrebí.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a las noticias de actualidad sobre la crisis en Ceuta.
Cientos de migrantes siguen durmiendo por las calles a la espera de una plaza en un campamento. Peleas por no perder el sitio, mujeres y niños en tiendas de campaña al borde de una carretera es la situación de una ciudad que no puede más.
Publicidad