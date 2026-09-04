Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez sigue exculpando a Marruecos, mientras el caos reina en Ceuta

Una noche más, la tensión en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar no cesa. Varios migrantes han discutido entre ellos, incluso llegando a empujarse. Llevan varios días durmiendo a las puertas del centro de acogida esperando poder entrar. Es una situación extrema, ya que los migrantes están al límite, al igual que los vecinos. Un grupo de ceutíes ha impedido que se montaran más carpas frente a una guardería y han pasado la noche allí. Mientras, en ese centro de acogida de Loma Colmenar y en el de la hípica la situación cada vez es más insostenible.

La zona de Loma Colmenar se ha convertido en un nuevo campamento similar a la playa del Trampolín ocupado en su mayoría por marroquíes entre 18 y 35 años, que en algunos casos llevarían más de diez días esperando para entrar.

Sánchez en el Congreso

Ayer fue un día clave en esta crisis con la comparecencia del presidente del Gobieno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Sánchez pudo constatar que ni la oposición ni sus socios, incluido Sumar, apoyan la gestión de la crisis de Ceuta y tampoco le creen cuando mantiene que "por ahora" no hay pruebas de la implicación de Marruecos. Lo que si promete es contundencia en caso de que los "indicios" al respecto se aclararen.

Sánchez señaló que no protege a Marruecos, y pidió prudencia a la vez que reivindicó la labor de su Gobierno para recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma. Solo la bancada socialista se mantuvo a su lado, mientras sus tradicionales aliados cuestionaban su discurso y su gestión, y PP y Vox le preguntaban directamente qué información logró Rabat espiando su móvil con el sistema Pegasus para que ahora no exija responsabilidades ante lo que consideran una "invasión".

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