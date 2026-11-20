Gabriel ha secuestrado a Julia y a Juanito para evitar que Damián lleve a cabo su plan de contarle toda la verdad a Hugo Brossard y que sea despedido de la empresa. ¡Quiere vengarse de su familia!

El abogado, acompañado de Beatriz, ha huido a una casa en el bosque con los niños, pero la ha engañado diciendo que se han ido de escapada para que Julia no sospeche nada.

El abogado le ha dicho a la niña que su madre se reunirá con ellos en cuanto pueda y que regrasarán a tiempo a Toledo para los preparativos de la boda de Andrés y Valentina.

Con sus mentiras y manipulaciones, Gabriel ha conseguido despistar a Julia, ocultándole que tanto ella como su hermano están desaparecidos y que su familia los está buscando sin descanso.

Pero ¿hasta cuándo podrá Gabriel mantener esta farsa? ¿Los De la Reina y Begoña encontrarán pronto a los niños?