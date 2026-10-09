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Acoso jueza Biedma

Susanna Griso reclama la misma repercusión para Biedma y Maricarmen: "Echo en falta que salga en portada de ciertos medios"

La jueza Beatriz Biedma declaraba este jueves ante la Audiencia Nacional por las presuntas amenazas de un clan criminal contratado por las 'cloacas'. Hoy, Susanna Griso reclamaba a los medios que dieran al caso la misma repercusión que han otorgado al de Maricarmen.

Susanna pide repercusión para jueza Biedma

Susanna Griso reclama la misma repercusión para Biedma y Maricarmen

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Anna Martín
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La jueza Beatriz Biedma, encargada de instruir el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha relatado ante la Audiencia Nacional las amenazas que habría recibido presuntamente por parte de la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez. Según las informaciones sobre el caso, las presuntas "cloacas" habrían contactado con un clan del narcotráfico para intimidarla.

En este contexto, la activista y colaboradora Afra Blanco condenaba el acoso que había sufrido la magistrada. Ante ello, Susanna Griso le confesaba que "se echaba en falta más apoyo por parte de la izquierda hacia Biedma". La presentadora recordaba el lema "todos somos Maricarmen", utilizado en las últimas semanas durante el estallido de las movilizaciones por la vivienda, para trasladarle a la colaboradora que "todos deberíamos ser la jueza".

"Son líneas editoriales"

Afra, que tenía clara su postura al respecto, aseguraba que apoyaba a Maricarmen y que "nada más faltaría" que no hiciera lo mismo con la jueza. No obstante, recalcaba que no todo el mundo había mostrado ese mismo respaldo a la mujer desahuciada. "Condeno siempre el acoso, venga de donde venga", añadía.

"Evidentemente lo condenas, como todos nosotros", le respondía Susanna. Sin embargo, la activista le reprochaba que no lo hubiera expresado anteriormente. La presentadora le explicaba que es "imposible" que no se condene el acoso y aseguraba que le sorprendía que "se esconda este tema, siendo tan grave, en las portadas de algunos periódicos".

Para Afra, ocurre lo mismo con determinados medios de comunicación en el caso de Maricarmen. "Son líneas editoriales", sentenciaba.

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