Jesús Caldera, exministro de Trabajo del PSOE en la época de Zapatero, ha analizado a Pedro Sánchez de cara al 29N y ha comenzado reprochando la actitud de Feijóo en el cara a cara: "A mí me gusta la moderación y la educación, debería haber contestado positivamente, es decir, creo que Feijóo faltó a la verdad en bastantes de sus afirmaciones y también a la educación en su comportamiento".

Ha destacado que dijo dos cosas que no le han parecido aceptables al propio Caldera: "Feijóo le dijo al presidente del Gobierno que han delinquido mucho, y en un Estado democrático de derecho, solo cuando el Tribunal determina una sentencia firme, se puede dar veracidad a ello, y la segunda es que no puede decir que el PSOE son los mejores aliados de las mafias en materia de inmigración".

"Cuando ellos gobiernan ocurre exactamente lo mismo, eso no es inviolación. Yo apelo a la razón y al diálogo y no lo he visto en Feijóo, a ver si en lo que queda de campaña lo modifica", pide el exministro.

Sobre Zapatero durante su mandato

Primeramente ha recordado que la situación actual de Zapatero está bajo un procedimiento de investigación judicial y, en relación a las joyas, el propio Caldera destaca que ya declaró y que cree que Zapatero no utilizó las joyas como beneficio.

"Creo en su inocencia y me parece normal que no participe en una campaña electoral cuando está en pleno proceso", ha apostillado Jesús.

¿Apoyos a Pedro Sánchez o no?

Jesús Caldera ha destacado que ayer por la mañana él fue uno de las personas que pidieron el voto para Pedro Sánchez, firmando el informe y asegura que ya ha votado por correo al PSOE: "El sistema electoral español es uno de los más avanzados del mundo. Confiemos en los trabajadores de correos".

Finalmente ha querido añadir que un partido político es la unión de ciudadanos que se asocian para defender sus principios que son evidentes para socialdemócrata. "Eso lo representa mi partido y yo defiendo a Pedro Sánchez, me ha convencido su gestión de Gobierno".

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