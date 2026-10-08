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Biedma denuncia que las 'cloacas' acudieron al colegio de sus hijas haciéndose pasar por un hermano que no tiene

La magistrada relata ante Pedraz los seguimientos que sufrió mientras investigaba a David Sánchez y la UCO documenta contactos de la presunta trama con clanes del narcotráfico.

Imagen de la jueza Beatriz Biedma

La jueza Biedma relata ante Pedraz que desconocidos acudieron al colegio de sus hijas haciéndose pasar por familiares mientras investigaba a David Sánchez | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La jueza Beatriz Biedma, encargada de investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha relatado ante la Audiencia Nacional los episodios de acoso que asegura haber sufrido durante la instrucción del procedimiento. Entre los hechos que ha denunciado figura una llamada del colegio de sus hijas en la que le comunicaron que su hermano había acudido a recogerlas. Sin embargo, la magistrada no tiene ningún hermano.

Biedma ha comparecido durante algo más de una hora ante el juez Santiago Pedraz, a quien ha explicado cómo vivió los seguimientos y las actuaciones que, según su testimonio, se produjeron entre 2024 y 2025.

La magistrada también ha contado que, en otra ocasión, le comunicaron que su secretario había preguntado por sus movimientos y por la posibilidad de que regresara a un determinado lugar. Tampoco tiene secretario.

Los contactos con el clan de los Rochos

Durante su declaración, Biedma ha señalado al exjuez Luis Sáenz de Tejada, con quien mantenía un enfrentamiento judicial anterior. Según ha explicado, los problemas comenzaron después de que asumiera una causa contra él por malos tratos a su pareja, que terminó con una condena y su expulsión de la carrera judicial.

La magistrada ha relatado que recibió una advertencia sobre los contactos de Sáenz de Tejada con Cintia Rocho, vinculada al clan de los Rochos. La información le generó preocupación ante la posibilidad de que las actuaciones contra ella fueran más allá de las denuncias que el exjuez había presentado anteriormente.

La UCO investiga los seguimientos a Biedma

La declaración coincide con la entrega de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las actuaciones de la presunta trama vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán.

El documento recoge el testimonio de Cintia Rocho, quien aseguró que Sáenz de Tejada se refirió a la magistrada como "un puto grano en el culo y que había que eliminarla". También declaró que el exjuez utilizó la expresión "a palos aprende el burro", unas palabras que interpretó como una posible amenaza de violencia física.

La jueza ha aportado documentación para respaldar su relato y ha explicado que llegó a adoptar precauciones adicionales para evitar filtraciones en la investigación contra David Sánchez.

Pedraz ha admitido su personación como perjudicada por un presunto delito de calumnias, aunque no por obstrucción a la Justicia, como había solicitado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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