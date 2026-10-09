Maricarmen
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo: Los sindicatos piden guardar un minuto de silencio en los centros de trabajo
Sigue en directo la última hora y reacciones de la muerte de Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado mes de septiembre en Madrid.
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Altares, velas, flores, mensajes y fotografías de la fallecida, de esta manera recuerdan los acampados de la Puerta del Sol, en Madrid, a Maricarmen, la anciana de 87 años que murió el miércoles. Su desahucio provocó una ola de indignación desencadenando protestas por todo el territorio por la situación de la vivienda en España.
Desde Sol hasta la casa del Retiro donde vivía Maricarmen, unos 20.000 asistentes han participado en la marcha, según datos de la Delegación de Gobierno. Fueron cuatro kilómetros los que recorrieron hasta la calle Sáinz de Baranda para rendir homenaje a la anciana fallecida.
Aunque las manifestaciones no se quedan en la capital. En ciudades como Sevilla, Valencia o Valladolid también han rendido homenaje saliendo a la calle en protesta por una vivienda digna y denunciar la situación que sufrió Maricarmen durante muchos años antes de perder su vivienda.
En Barcelona un artista urbano le ha querido rendir homenaje dibujándola en una de las paredes de la ciudad 'Maricarmen para siempre', ha escrito el artista en la parte superior del dibujo, en la que se puede ver a la octogenaria convertida en un ángel y con las llaves del piso del que fue desahuciada en la mano. En los centros de trabajo hay convocado un minuto de silencio en memoria
Sigue en directo la última hora de la muerte de Maricarmen y las reacciones.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | El Sindicat de Llogateres deja de participar en la acampada en plaza Catalunya
"El trabajo de los próximos días se centra en la organización de esta jornada para que consigamos de verdad pararlo todo", ha dicho en un comunicado el Sindicat de Llogateres.
Este viernes ha anunciado que deja la acampada en la plaza Catalunya de Barcelona para preparar la huelga general, ya convocada para el 11 de noviembre.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | Manifestación por las desahuciadas
El Sindicat de Llogateres ha convocado una manifestación este viernes a las 19 horas en Barcelona en recuerdo de Maricarmen Abascal y Olga Matute, la vecina de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que a principios de septiembre se quitó la vida tras ser desahuciada.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | Minuto de silencio en el metro de Barcelona
A las 12 horas se celebrará en el Metro de Barcelona un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen. La iniciativa nace de la representación legal de las personas trabajadoras del Metro, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en X.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | Los sindicatos piden guardar un minuto de silencio
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO y UGT, ha llamado a los trabajadores y estudiantes a guardar este viernes un minuto de silencio en recuerdo de Maricarmen en centros de trabajo y de estudio de toda España. La convocatoria se celebrará a las 12.00 horas.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | La acampada de Sol mantiene viva
Madrid rinde homenaje a Maricarmen tras su muerte. Uno de los altares se encuentra a los pies de la estatua del Oso y el Madroño, que, tras 13 noches de acampada, ha quedado rodeada por las tiendas y los puestos de los acampados, que ya ocupan toda la Puerta del Sol y el inicio de dos de las calles que desembocan en esta plaza, Arenal y Preciados.
El otro está frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | Manifestaciones por España
La muerte de Maricarmen ha provocado homenajes y movilizaciones en diferentes ciudades españolas. Además de la marcha en Madrid, se han registrado actos de recuerdo y protestas en lugares como Barcelona, Sevilla, Valencia y Valladolid.
Las concentraciones han servido para homenajear a la anciana de 87 años y denunciar las dificultades que sufren algunas personas para acceder a una vivienda o mantenerla.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | Minuto de silencio
Varios parlamentos autonómicos se ha guardado un minuto de silencio. Sin embargo, la iniciativa también ha generado diferencias entre los partidos como en el Ayuntamiento de Madrid, donde el PSOE propuso celebrar un minuto de silencio, pero el PP rechazó la propuesta,
A mediodía hay convocado un minuto de trabajo en los centros de trabajo.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | Mural en Barcelona
Un artista urbano ha realizado un mural en Barcelona para rendir homenaje a la octogenaria. En la obra aparece representada como un ángel y lleva en la mano las llaves de la vivienda de la que fue desalojada. En la parte superior del dibujo puede leerse el mensaje 'Maricarmen para siempre'.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | Altares en recuerdo de la fallecida
La vivienda de Maricarmen, situada en la calle Sáinz de Baranda, en el barrio madrileño de Retiro, se ha convertido en un lugar de homenaje tras su fallecimiento.
Durante las últimas horas, numerosas personas se han acercado al portal y la entrada del edificio y las aceras cercanas se han llenado de flores, velas, fotografías y mensajes de cariño.
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | La marcha en homenaje a Maricarmen
Miles de personas se han manifestado en Madrid para rendir homenaje a Maricarmen. La marcha comenzó en la Puerta del Sol y terminó en la calle Sáinz de Baranda, en el barrio de Retiro, donde se encontraba su casa.
Según la información difundida, alrededor de 20.000 personas participaron en el recorrido, que tuvo unos cuatro kilómetros de distancia. Muchos asistentes caminaron en silencio y con sus teléfonos móviles encendidos para recordar a la fallecida.
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