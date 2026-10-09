Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo: Los sindicatos piden guardar un minuto de silencio en los centros de trabajo

Altares, velas, flores, mensajes y fotografías de la fallecida, de esta manera recuerdan los acampados de la Puerta del Sol, en Madrid, a Maricarmen, la anciana de 87 años que murió el miércoles. Su desahucio provocó una ola de indignación desencadenando protestas por todo el territorio por la situación de la vivienda en España.

Desde Sol hasta la casa del Retiro donde vivía Maricarmen, unos 20.000 asistentes han participado en la marcha, según datos de la Delegación de Gobierno. Fueron cuatro kilómetros los que recorrieron hasta la calle Sáinz de Baranda para rendir homenaje a la anciana fallecida.

Aunque las manifestaciones no se quedan en la capital. En ciudades como Sevilla, Valencia o Valladolid también han rendido homenaje saliendo a la calle en protesta por una vivienda digna y denunciar la situación que sufrió Maricarmen durante muchos años antes de perder su vivienda.

En Barcelona un artista urbano le ha querido rendir homenaje dibujándola en una de las paredes de la ciudad 'Maricarmen para siempre', ha escrito el artista en la parte superior del dibujo, en la que se puede ver a la octogenaria convertida en un ángel y con las llaves del piso del que fue desahuciada en la mano. En los centros de trabajo hay convocado un minuto de silencio en memoria

Sigue en directo la última hora de la muerte de Maricarmen y las reacciones.