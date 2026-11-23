Con la Navidad cada vez más cerca, muchas familias buscan formas de ahorrar ante la subida de los precios del pescado y el marisco. Una buena opción es comprarlos con antelación y congelarlos, siempre que se haga correctamente.

Según explica Nutriman, los mariscos pequeños con caparazón, como las gambas o los langostinos, pueden congelarse crudos. En cambio, los crustáceos más grandes, como el bogavante o el centollo, es mejor cocerlos antes y enfriarlos rápidamente.

En cuanto al pescado, lo más importante es congelarlo cuando todavía está muy fresco y protegerlo bien del aire. Para ello, se recomienda envolverlo primero en film transparente y después guardarlo en una bolsa especial de congelación, retirando todo el aire posible.

También es importante utilizar bolsas adecuadas, dividir los alimentos en raciones y evitar descongelar más cantidad de la necesaria. Así se conservarán mejor la textura y la calidad de los productos y podremos disfrutar de ellos en las comidas navideñas sin gastar de más. ¡No te pierdas todos los consejos de Nutriman en el vídeo de arriba!