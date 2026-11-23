Arranca la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y los grandes partidos apelan a la movilización. En estos últimos días los candidatos juegan en las plazas donde se deciden tantos básicos. También apuran sus últimas entrevistas. Este fin de semana Pedro Sánchez estuvo en laSexta en Salvados y hoy Alberto Núñez Feijóo ha visitado el plató de Espejo Público.

El líder del PP ha apostado por una nueva 'Ley de eutanasia' que añada "un plus para garantizar la vida digna" y que mantenga "aquellas partes que son correctas" de la que actualmente está en vigor.

El análisis de Vicente Vallés

Vicente Vallés, el presentador de Antena 3 Noticias 2, ha querido analizar la recta final de campaña de los diversos líderes políticos y ha sido claro: "Puede pasar que ganen unos u otros, tenemos que saber disfrutar de que España es un país libre en el que la gente puede votar y elegir a sus representantes, cosa que no ocurre en todos los países del mundo".

El presentador ha pedido a los líderes políticos un poco menos de histerismo: "Entiendo que es difícil y todo el mundo se preocupa mucho por todo lo que se juegan en las urnas y otros que parece que se presentan aunque no se presenten.

Finalmente ha querido recordar una frase de Javier Fernández, presidente de Asturias en la época de Pedro Sánchez en la que estaba por ser secretario general del partido: "Le dijo a sus compañeros, no vayamos tan lejos que luego no podamos volver. Y creo que es un buen consejo para todo el mundo en este final de campaña electoral", ha finalizado.

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