Trágico suceso
Muere el caniche de Susanna Griso atacado por dos perros: "Un mastín y un pastor alemán le mataron"
Como ha explicado la presentadora de Espejo Público, "Obi venía de un paseo de tres horas, se coló en un agujero y dos perros de un año le mataron".
Publicidad
La presentadora de Espejo Público y uno de los rostros más conocidos de televisión, Susanna Griso, ha contado un tiste suceso que ha vivido durante los últimos días. Susanna Griso ha perdido a Obi, uno de los perros de la familia.
Sumado a la pérdida, ese adiós ha sido aún más difícil por las trágicas circunstancias que han rodeado el suceso. Según ha explicado Susanna, "dos perros de un año, un mastín y un pastor alemán" atacaron a Obi.
Tal y como ha detallado, Obi "venía de un paseo de tres horas, estaba en una zona cercana a su casa, un perro hizo un agujero, Obi se coló y dos animales le mataron". A Susanna y a su familia este suceso les "ha generado mucho dolor".
Asegura que ha "sido una noticia dolorosa" porque era "un perro que recibía a todo el mundo y era uno más de la familia".
La historia de Obi
El caniche de Susanna Griso se llamaba Obi, en honor al popular personaje de 'Star Wars', Obi Wan Kenobi. Lo adoptó durante unas vacaciones en Asturias hace tres años.
Nuevos miembros en la familia
Tras la pérdida de Obi, Susanna Griso ha publicado en Instagram imágenes con dos cachorros, que forman parte de la familia de mascotas junto con la galga que ya tenía. Tal y como ha detallado Susanna, "han llegado unos primos asturianos", aunque no "mitigan el dolor y la pena" por la pérdida de su caniche.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Jaime de los Santos responde al "dardo" de Ana Redondo: "Quizá si leyese más sería mejor ministra"
- Rifirrafe entre Chema Crespo y Paco Marhuenda por la regularización de inmigrantes: "Lo del sanchismo es una cosa insoportable. Es una vergüenza"
- La pesadilla de vivir con rechazo extremo a ciertos alimentos: "No las puedo ni ver ni tocar"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad