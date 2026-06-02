Las amenazas extremas de venganza entre dos familias: "Una nueva guerra abierta a muerte entre clanes rivales"

Las poblaciones de Adra, en Almería y Huelma, en Jaén, viven sumidos en el miedo debido a los incidentes que han protagonizado varios individuos de etnia gitana.

Tiroteos, amenaza y promesas de venganza

Un tiroteo entre miembros de dos familias fue la chispa que desencadenó la guerra entre ambos clanes que se alarga en el tiempo. Justo este martes se cumple un año del fallecimiento de José Cortés a consecuencia de varias heridas de bala. asesinado. El joven tenía 22 años y un nuevo tiroteo que pretendía ajustar cuentas ha reavivado las hostilidades.

Los 'Saúles' contra los 'Lateros'

A ese incidente se ha sumado el cruce de graves amenazas, publicadas además en redes sociales por 'uno de los Saúles'. La petición del abogado de uno de los implicados en el último tiroteo de archivar la causa no parece que esté sirviendo para enfriar los ánimos.

El nivel de las amenazas que un miembro de una de las familias de etnia gitana es máximo e implica a los hijos del objetivo de su ira, a quien advierte que le dará muerte: "Te voy a cortar la cabeza y por mi padre que te voy a decapitar hombre".

Amenazas "delante de todos los gitanos de España" y a cara descubierta

El hijo del acusado de la muerte de José no ha ocultado su identidad como sí hacía su padre poco antes. Ambos amenazaban a sus rivales. La distancia de casi 200 kilómetros entre el pueblo donde todos convivían y donde se ha refugiado una de las familias no ha sido obstáculo para que, a parte del tiroteo, varios vehículos y casas hayan sido incendiados.

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