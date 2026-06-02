"La familia está hecha un flan, hecha polvo": el dolor por la muerte de Teófila y Brigitte en la presa de León

La tragedia ha sacudido a familiares, amigos y vecinos tras la muerte de Teófila y su hija Brigitte, abuela y madre de un niño de cinco años, respectivamente, que fallecieron ahogadas al intentar rescatar al pequeño en una presa donde el baño estaba prohibido.

Ninguna de las dos consiguió salir del agua. El menor logró sobrevivir. Detrás de la tragedia queda una familia devastada, especialmente Aitor, padre del niño y conocido futbolista palentino de 35 años, que ha perdido en cuestión de minutos a su mujer y a su suegra.

Un funeral marcado por el dolor

José Luis, pastor y amigo cercano de las víctimas, será el encargado de oficiar este martes a las 12.00 horas el funeral. En declaraciones hechas a Espejo Público, antes de la ceremonia, reconoce el profundo impacto que ha tenido la tragedia en los allegados.

"La familia está hecha un flan, hecha polvo. Ha sido un golpe muy duro y, más que nada, inesperado", explica. Aun así, destaca la fortaleza que están mostrando en estos momentos tan difíciles: "Lo están llevando demasiado bien para lo que es la situación".

El pastor considera que la fe está siendo un apoyo fundamentalmente para los familiares. "Creo que está ayudando mucho, aunque muchos a lo mejor no lo vean así, el tener fe, tener esperanza de que mañana puedes volver a ver a aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Ella, en este caso, y el día que muramos nosotros nos vamos a reencontrar".

La difícil tarea de explicar la tragedia al menor

Una de las mayores preocupaciones es cómo afrontar la pérdida con el niño de cinco años que estuvo presente durante el accidente, hijo y nieto de las fallecidas. José Luis considera que todavía no ha llegado el momento de abordar una conversación tan compleja.

"No es el tiempo de transmitírselo, no puedes. Su fe es la de un niño infantil. Habrá que esperar tiempo, años posiblemente. Ahora lo que el niño necesita, y lo que le está dando su padre, es mucho cariño", señala.

Sobre Teófila y Brigitte, el pastor las recuerda como personas muy queridas por quienes las conocieron. "Eran unas maravillosas personas y, bueno, Dios es el que gobierna en este mundo", concluye.

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