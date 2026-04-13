Susanna Griso, tras acompañar al rey Emérito Juan Carlos I en su premio: "Le vi físicamente mejor que en otras ocasiones"

El rey emérito Juan Carlos I ha recibido en París un premio por su libro 'Reconciliación', durante la Jornada del Libro Político que se ha celebrado en la Asamblea Nacional. "Con la edad, puedo ser crítico con el pasado", expresó el monarca en un discurso pronunciado en francés.

Susanna Griso le acompañó en el acto. Cree que el monarca fue autocrítico en su discurso y asegura que no fue escrito por Laurence Debray. "Tal vez fue largo, de 20 minutos, el resto tuvieron 3 minutos", ha explicado sobre las palabras del Emérito.

Establece Susanna Griso que para el Emérito fue un tanto incómodo dar el discurso porque estaba en un taburete. "Lo ha escrito uno de los jefes de la Casa Real que ha tenido mucho que ver con el "lo siento, me he equivocado no volverá a pasar"", relataba Susanna.

"Al Rey le he visto mejor de cara"

La presentadora de Espejo Público mantiene que vio al monarca "mejor de cara que otra veces , pese a sus dificultades de movilidad". "Le he visto mejor de cara. Nos é si es porque llevaba mucho tiempo esperando este acto. Le vi emocionado y físicamente mejor que en otras ocasiones", añadía.

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