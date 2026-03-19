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'Torrente, presidente'

El "reproche" de Susanna Griso a Santiago Segura: "¿Por qué Ana Rosa hace un cameo y yo no?"

La sexta película de la saga Torrente logró un millón de espectadores cuatro días después de su estreno.

Imagen de Santiago Segura y Susanna Griso

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Alba Gutiérrez
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'Torrente, presidente' arrasa en taquilla y alcanza unas cifras impresionantes: cuatro días después de su estreno en cines, la sexta película de Santiago Segura lograba un millón de espectadores y se convierte en la película con mayor recaudación del año.

Con esas cifras, 'Torrente, presidente' es la cuarta película española con mayor recaudación en el primer fin de semana. No obstante, las dos anteriores también son películas de la saga de Segura: en segundo lugar se sitúa 'Torrente 4: Lethal Crisis' y en tercer lugar 'Torrente 3: El protector'.

Hoy, Santiago Segura se ha sentado en el plató de Espejo Público para explicar cómo lleva el 'fenómeno Torrente'. Segura ha detallado que "le explota la cabeza" y "flipa" con las tasas de recaudación.

Precisamente, las altas tasas de recaudación coinciden con el número de cameos, y es que la sexta película de la saga Torrente cuenta con más de 20.

La lista cuenta con personalidades de todos los ámbitos como Brianeitor, Leo Harlem, Willy Bárcenas, Mariano Rajoy, el Dandy de Barcelona o DJ Nano.

Entre las apariciones especiales del mundo de la actualidad televisiva, se encuentran Pablo Motos junto a Trancas y Barrancas, el colaborador de El Hormiguero, Juan del Val o Cristina Pardo. Además, la periodista del corazón y colaboradora de Más Espejo, Pilar Vidal, cuenta con un cameo.

"¿Por qué Ana Rosa hace un cameo y yo no?"

Aunque la lista de cameos es innumerable, no todos han obtenido uno. La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha aprovechado la entrevista para preguntar al director de 'Torrente Presidente' por qué Ana Rosa hace un cameo y ella no.

A su pregunta, Segura ha respondido que, al ser una película de Atresmedia, "quería una cierta pluralidad" y le impresiona "que en todas las cadenas le hayan dicho que sí". Asimismo, Santiago Segura ha prometido "algo más grande" a Susanna para el futuro.

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