Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, admite que recogió en Ferraz "sobres con dinero" que guardaba en un armero

El Tribunal Supremo ha retomado este lunes el juicio por la presunta corrupción del exministro José Luis Ábalos. En esta jornada ha declarado la expareja de su exasesor Koldo García.

Patricia Uriz es una de las ocho testigos que escuchará el tribunal que juzga a Ábalos, su asesor y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas a entes públicos de la esfera del Ministerio de Transportes.

Uriz ha respondido únicamente al interrogatorio de la abogada de su expareja, que también es la suya, como ocurrió igualmente con el hermano del exasesor Joseba García.

Durante su declaración, Uriz ha tratado de desmarcarse de parte de los mensajes incorporados a la investigación. Aunque ha admitido que en algunas conversaciones sí se reconoce, ha negado la autoría de otros mensajes al asegurar que "no reconozco los wasaps, no encajan en mi manera de escribir" y que, en todo caso, "en algunos mensajes me reconozco y en otros no".

Las "chistorras" eran billetes de 500 euros; los "soles", de 200; y las "lechugas", de 100, según los investigadores. Mensajes que Uriz ha rechazado porque no le "encajan" con su "manera de escribir ni de hablar".

"Nunca tuve cargo en el PSOE"

Uriz ha sostenido además que nunca desempeñó responsabilidades orgánicas en el partido. "Nunca tuve cargo en el PSOE, tenía un trabajo administrativo en el Ministerio", ha declarado, antes de explicar que también asumía gestiones cotidianas y encargos relacionados con la vivienda en la que residía Ábalos, así como recados personales que le pedían tanto el exministro como Koldo García.

En su declaración, la exmujer de Koldo ha señalado que el PSOE solo reembolsaba los gastos del exministro y su ex asesor si existían billetes y que, de hecho, en alguna ocasión que Koldo los perdidos se quedó sin recuperar ese dinero. "Ferraz solo pagaba bajo ticket. Era muy rígido. Me decía (Koldo) que sino había ticket ni intentara pasarlo", ha aseverado.

Ha explicado que a veces ayudaba a Koldo a hacer la hoja de excel para meter los gastos del PSOE, aunque no sabe qué cantidad era la que más tarde pagaba el partido. "No hacía control de lo que pagaba Ferraz. Yo creo que pagaba sobre lo que le presentaba Koldo pero no lo se", ha apuntado.

La testigo también ha relatado que en su domicilio guardaban cantidades de dinero en efectivo, parte de ellas procedentes de ahorros personales y parte destinadas a gastos ordinarios. En ese contexto, ha precisado que llevaban una contabilidad separada para no mezclar el dinero doméstico con otros gastos.

Uriz ha aseverado que tanto ella como Koldo adelantaron en distintas ocasiones dinero para gastos de Ábalos, una situación que, según ha declarado, fue motivo de fricción en la pareja.

"Adelantar tanto dinero al señor Ábalos no era plato de buen gusto" y "muchas veces discutimos por eso", ha afirmado. Incluso sostuvo que, cuando terminó su relación con Koldo, el exministro todavía tenía cantidades pendientes: "En el momento de la separación les debía dinero Ábalos".

La exmujer de Koldo ha sostenido además que nunca desempeñó responsabilidades orgánicas en el partido. "Nunca tuve cargo en el PSOE, tenía un trabajo administrativo en el Ministerio", ha declarado.

Otros citados este lunes

Este lunes también está citado el ex director general de Carreteras Javier Herrero y dos socios de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional.

Uno es Claudio Rivas, con quien comparte imputación en otra causa judicial sobre un fraude millonario de hidrocarburos, un asunto que también ha salido en el juicio.

La Fiscalía Anticorrupción cree que Aldama aprovechó el "afán" de Rivas para obtener un título de operador en el sector de hidrocarburos para que, de la mano de otra empresaria, corriera con los gastos de la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) para alquilárselo al exministro. El disfrute de este inmueble forma parte de las presuntas mordidas que el fiscal imputa a Ábalos.

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