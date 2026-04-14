La quinta jornada del juicio por el caso mascarillas sienta en el Supremo a siete testigos, entre ellos Jesús Manuel Gómez

El juicio por el 'caso Mascarillas' sigue su curso y en esta quinta jornada es el turno de uno de los testigos clave, Jesús Manuel Gómez. Junto a él otros seis testigos desfilarán en esta jornada por el Tribunal Supremo.

Jesús Manuel Gómez es la persona en la que Ábalos aseguró que había confiado la tramitación de los contratos de mascarillas. Defendió el exministro que era quien "más pulcramente" podía hacerlo. La Fiscalía sospecha que pudo ser "correa de transmisión" entre el ministro y los entes adjudicadores. En sus declaraciones judiciales manifestó que únicamente vio la oferta que presentó la empresa Soluciones de Gestión, pero no entró en profundidad, y se limitó a remitirla a los órganos de contratación: Puertos del Estado y Adif. En la Audiencia Nacional dijo que esa oferta se la facilitó Koldo García.

Bajo la lupa está una adjudicación de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020 por 24,2 millones de euros, y otra, seis días después, por Adif a la misma empresa por 12,5 millones de euros.

Uno de los citados para este martes, Francisco Pardo, director general de la Policía, no tendrá que asistir ya que fue la defensa de Koldo García quien propuso su testifical, pero ahora ha renunciado a ella.

En la sesión de este lunes declaró Patricia Uriz, expareja de Koldo García, aunque solo contestó a preguntas de su abogada.Durante su declaración, Uriz ha tratado de desmarcarse de parte de los mensajes incorporados a la investigación. Aunque ha admitido que en algunas conversaciones sí se reconoce, ha negado la autoría de otros mensajes al asegurar que "no reconozco los wasaps, no encajan en mi manera de escribir" y que, en todo caso, "en algunos mensajes me reconozco y en otros no".

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