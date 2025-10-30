Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el Caso Koldo, streaming en directo: Sánchez llega al Senado

Sigue en directo la comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión del 'caso Koldo' en el Senado.

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve al Senado 20 meses después. Fue el 12 de marzo de 2024 la última vez y la única ocasión en la que ha contestado a los senadores en una sesión de control en esta legislatura.

Llega a la Cámara Alta para comparecer en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en una intervención que se podrá alargar unas seis horas. El PP será el último en preguntar y sus preguntas no se esperan antes de las 13.00 horas.

Cada grupo cuenta con 50 minutos, en los que se incluye el tiempo que dedique el compareciente a contestar, por lo que son habituales las interrupciones del senador si la respuesta se alarga. En total, unos 12 senadores serán los que pregunten al secretario general del PSOE por la contabilidad de Ferraz y los pagos en efectivo en el partido estarán entre las cuestiones recurrentes, según han avanzado varios grupos.

María Caballero (UPN) será la encargada de abrir la sesión a las 9:00 horas. A las 09.25 cederá el turno a Ángel Pelayo Gordillo (Vox), con quien comparte el grupo Mixto. Sobre las 10:00h llegará el turno de 50 minutos para Uxue Barkos (Geroa Bai), Fabián Chinea (Agrupación Gomera), Enric Morera (Compromís) y Carla Antonelli (Más Madrid). El PNV no hará uso de su turno, así que pasa directamente al grupo Plural, que intervendrán tanto Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, como Eduard Pujol, de Junts. Joan Queralt (ERC) y Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) serán los siguientes.

El socialista Alfonso Gil se espera que intervenga a las 12.00 horas, antes de que cierre el PP, que será el último en preguntar al presidente del Gobierno por los presuntos casos de corrupción que cercan al PSOE.

