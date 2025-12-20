Antena3
El Desafío regresa más fuerte que nunca: “Es lo más salvaje que vamos a ver en televisión”

La sexta temporada de El Desafío promete marcar un antes y un después en la historia de la televisión. Emoción, nervios y los retos más difíciles todavía.

Carmen Pardo
Publicado:

María José Campanario, Willy Bárcenas, Patricia Conde, Daniel Illescas, Jessica Goicoechea, Eduardo Navarrete, Eva Soriano y José Yélamo son los ochos valientes que tendrán que cumplir los retos cada semana en la nueva temporada de El Desafío.

Con unas pruebas cada vez más difíciles, los concursantes se enfrentarán al fuego, al escapismo o a la apnea para intentar superar su desafío.

Por primera vez en la historia del programa se ha visto pedir una ambulancia ante el reto de un concursante. “Es lo más salvaje que hemos visto en televisión” ha confesado Pilar Rubio.

No te pierdas la nueva temporada de El Desafío en Antena 3.

