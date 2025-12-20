Antena3
Coach ganador

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

El coach malagueño logra su segundo triunfo en versión de adultos tras haber ganado La Voz Senior y La Voz Kids.

Antía gana La Voz 2025 en el equipo de Pablo López tras una final llena de emociones y grandes invitados

Celia Gil
Pablo López vuelve a hacer historia en La Voz. El coach malagueño ha logrado su segunda victoria en el programa gracias a Antía, que se ha proclamado ganadora de La Voz 2025 tras una Gran Final cargada de emoción, música en directo y grandes actuaciones. El público decidió que la sensibilidad y la verdad de la joven artista merecían el triunfo.

La victoria de Antía en La Voz 2025 supone la cuarta vez que Pablo López se alza con el triunfo en una de las versiones del talent. El coach malagueño ya consiguió su primera victoria en La Voz 2019, la primera edición emitida en Antena 3, junto a Andrés Martín, marcando un antes y un después en el programa.

La inesperada confesión de Andrés Martín, ganador de ‘La Voz 2019’, en la Gran Final: “No sé si seré capaz de cantar sin llorar”

A ese triunfo se suman su victoria en La Voz Senior con Helena Bianco, y en La Voz Kids junto a Pol Calvo, consolidando a Pablo López como uno de los coaches más exitosos y versátiles del formato. Su capacidad para adaptarse a distintas edades, estilos y recorridos artísticos ha sido una constante a lo largo de todas las ediciones.

Pol Calvo gana 'La Voz Kids' y consigue que Pablo López haga triplete como coach vencedor

Con el triunfo de Antía, Pablo López reafirma su papel como un coach que apuesta por el crecimiento artístico, la sensibilidad y la identidad propia de cada talent. Cuatro victorias que reflejan una trayectoria sólida y una conexión especial con el espíritu de La Voz, donde la emoción y la música siempre van de la mano.

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’

