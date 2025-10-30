Tensión en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el pago de dinero en efectivo: "La pregunta es clara y concreta"

El presidente del Gobierno interviene en el Senado para responder a las preguntas sobre el 'caso Koldo', un presunto caso de corrupción que cerca a su partido, el PSOE. La primera pregunta de la senadora María Caballero (UPN) ha sido "muy clara", ella misma lo decía.

"Bienvenido al Senado, señor presidente. ¿Puede aclararnos si alguna vez ha recibido algún pago en efectivo en su partido en sobres? Es una pregunta concreta", formula la senadora de UPN.

El presidente no responde de forma clara. No da un "sí" o un "no" como le pedía Caballero, que le interrumpe para decirle que más tarde se hablaría de financiación y le vuelve a repetir la pregunta. Pero Sánchez insiste en que la financiación del Partido Socialista es "legal" y la senadora vuelve a interrumpirle.

"La pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista, yo le estoy preguntando una cosa concreta". "Estoy convencido de que en el alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura", responde finalmente.

