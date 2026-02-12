Antena3
El sueño 'americano' de un inmigrante que lleva dos años en España: "Mucha tranquilidad estar a las puertas de regularizarme"

Julián, un inmigrante colombiano que lleva dos años en España y está a la espera de conseguir la regularización, nos cuenta cómo ha hecho para ganarse la vida en nuestro país para poder ahorrar 2000 euros al mes

Julián, inmigrante colombiano

Javier Revuelta
Publicado:

"Sin conocer a nadie, llegué con una maleta, con miedo de que me devolvieran y el corazón roto. Pero me traje una cosa muy importante: determinación", así de contundente se muestra Julián en sus redes sociales. Él es uno de los cientos de miles de migrantes que han llegado a nuestro país a buscar una oportunidad. Vino desde Colombia sin nada de experiencia, comenzó como ayudante de obra cobrando 50 euros al día y ha conseguido trabajar por su propia cuenta, con dos personas a su cargo y ahorrando 2000 euros al mes.

"España era mi plan A, mi plan B y mi plan C"

Los inicios en nuestro país no fueron fáciles, pero Julián tenía claro que no había un plan B. El esfuerzo ha dado sus frutos, y dos años después está muy contento de todas las oportunidades que España le ha brindado, aunque todavía no esté regularizado. Para él, conseguir los papeles es "una ilusión" y le da "mucha tranquilidad estar a las puertas de poder regularizarme", le explicaba a Susanna Griso en el plató de Espejo Público.

"El nuevo sueño americano"

Antiguamente, muchas personas soñaban con emigrar a los Estados Unidos a vivir el 'sueño americano'. Sin embargo, la realidad que viven los inmigrantes en suelo estadounidense en los últimos años está lejos de ser un sueño. Julián lo sabe bien. Su hermano emigró allí, pero su situación es bien distinta a la que vive Julián. "Se siente perseguido", ha dicho.

Las dificultades que viven muchos migrantes en Estados Unidos hace que muchos latinoamericanos que tenían pensado poner rumbo hacia el país de las estrellas, cambien sus y España se convierte en su destino final. Julián cree que nuestro país es "el nuevo sueño americano" para muchos latinoamericanos. "Compartimos cultura, compartimos idioma y el pasaporte español es un documento bastante importante", explicaba.

Sus planes de futuro pasan por seguir creciendo en nuestro país y seguir cumpliendo sus sueños. Crear una familia y comprarse una casa en Madrid es su gran objetivo.

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO: "Por tonto no merece que vuelva con él"

Julián, inmigrante colombiano

El sueño 'americano' de un inmigrante que lleva dos años en España: "Mucha tranquilidad estar a las puertas de regularizarme"

