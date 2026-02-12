Antena3
Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO: "Por tonto no merece que vuelva con él"

La presentadora critica que el atleta hiciera pública su traición en plena celebración olímpica y expusiera a su pareja ante millones de personas.

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO

La anécdota de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 no ha sido precisamente relacionada con el deporte. El noruego Sturla Holm Laegreid, tras colgarse el bronce en biatlón, sorprendió al mundo no solo por su resultado, sino por el mensaje que lanzó ante las cámaras: admitió que había sido infiel a su novia tres meses atrás y aprovechó el altavoz ante la prensa para pedirle públicamente una segunda oportunidad.

"A lo largo de nuestra vida tomamos diferentes decisiones... hoy he tomado la decisión de contarle al mundo lo que hice para que quizá, solo quizá, ella vea lo mucho que significa para mí", declaró el deportista en un discurso que rápidamente se viralizó.

La joven se ha visto obligada a responder en una carta abierta en la que deja claro que no le resultaba fácil perdonar. "No elegí estar en esta situación y me duele", escribió, lamentando además la exposición mediática que ha supuesto para ella una confesión hecha ante millones de espectadores. Reconoce que han mantenido contacto, pero que su postura es clara y que el perdón no depende de un gesto público, por muy romántico que pueda parecer.

El debate en plató

El asunto ha generado un intenso debate entre nuestros colaboradores, mostrando opiniones divididas. Mientras Miquel Valls valora la sinceridad del atleta, otros como Rubén Amón han sido más críticos: "La ha desnudado delante de todo el mundo", ha sentenciado.

Pero quien se ha mostrado más contundente ha sido Susanna Griso. La presentadora rechaza de lleno la estrategia del deportista: "Por tonto no merece que vuelva con él". Y añade una reflexión que resume su postura: "Prefiero que me sean infiel a que hagan una declaración públicamente ante todo el mundo".

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO: "Por tonto no merece que vuelva con él"

