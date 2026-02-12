Antena3
Mejores Momentos | 12 de febrero

Del ‘se lo doy’ a conseguir el bote: las dos tiradas caóticas de Iván

El pamplonés se ha redimido tras caer en el ‘se lo doy’, logrando el bote una tirada después.

3_Bote

Iván pasa del 'se lo doy' al bote

Adrián Moreno
Publicado:

Cuando parecía que Iván se iba directo a jugar la final gracias a utilizar el ‘me lo quedo’, la suerte le ha deparado un revés al caer en la casilla que tanto temía al principio del panel.

Al caer en el ‘se lo doy’, a Iván le ha surgido el dilema de devolverle los comodines que le había quitado a Sandra o, como finalmente ha decidido, tener empatía con Elena, que era la concursante que menos dinero había ganado.

Una tirada después, Iván ha conseguido alcanzar el bote que tanto buscaba y se ha podido redimir de perder, entre otros, el ‘gran premio’, valorado en 700€, para ganar los 1.425€ que acumulaba el bote y así poder jugar la final del programa.

