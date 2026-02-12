Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SEMANA SANTA

La semana Santa de Sagunto podría dejar de ser ‘Interés Nacional’ por no dejar participar a las mujeres

Entre los vecinos se percibe la preocupación de perder esa distinción de Interés Turístico Nacional que tienen por su Semana Santa desde 2004. Tanto desde el ayuntamiento como desde la propia cofradía no han enviado aún ningún comunicado explicando que esta decisión esté sobre la mesa.

Semana Santa polémica en Sagunto

Publicidad

Mercedes Piedra
Publicado:

El pueblo valenciano está dividido entre los que están en contra, alegando que es una tradición y que lleva haciéndose así años, y los que están a favor, que defienden que los tiempos van cambiando y que en la tradición hay espacio para todos.

Entre los más de 1.700 cofrades no hay ni una sola mujer

José, que pertenece a la cofradía de toda la vida, asegura que lo que más hecha de menos es que su hija pueda participar: "con mi hija no puedo hacer lo mismo. He presentado las firmas para poder cambiar los estatutos".

"La tradición es de todos"

Nos asegura este miembro que no puede excluirse a las mujeres. Otros, sin embargo, han votado en contra: "Es una tradición antiquísima. Eran penitentes, que antiguamente eran los hombres, y eso se ha llevado hasta la fecha". Sin embargo, cuenta que está seguro de que pronto las mujeres conseguirán formar parte, independientemente de lo que él opine.

En las calles de Sagunto también se le ha preguntado a algunas mujeres, que afirman que les gustaría participar pero que no se lo han llegado "ni a plantear" porque siempre han asumido que no podrían.

Mientras el ministerio estudia la situación, en Sagunto volverá a votarse en poco más de un mes si cambian o no los estatutos que llevan en vigor desde 1492.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Reyerta mortal en un clan familiar en La Felguera

Reyerta mortal en un clan familiar: Un hombre con un trastorno mental sale de prisión, mata a su tío abuelo y envía a la UCI a su abuelo

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

1_Panel exprés

Iván levanta el ‘exprés’ para resolver el panel

Semana Santa polémica en Sagunto

La semana Santa de Sagunto podría dejar de ser ‘Interés Nacional’ por no dejar participar a las mujeres

Cuajada de carnaval, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano

Cuajada de Carnaval, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano rompe moldes con la receta de albóndigas de Carnaval
Para 4 personas

Karlos Arguiñano rompe moldes con la receta de albóndigas de Carnaval

Julián, inmigrante colombiano
INMIGRACIÓN

El sueño 'americano' de un inmigrante que lleva dos años en España: "Mucha tranquilidad estar a las puertas de regularizarme"

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO
CUERNOS OLÍMPICOS

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO: "Por tonto no merece que vuelva con él"

La presentadora critica que el atleta hiciera pública su traición en plena celebración olímpica y expusiera a su pareja ante millones de personas.

Paco Marhuenda
OPINIÓN

Marhuenda, crítico con la nueva alianza de izquierdas: "Hay que crear un partido fashion de Yolanda y Rufián"

Tanto Susana Díaz como Paco Marhuenda han utilizado el sarcasmo para referirse a la unión de fuerzas situadas más a la izquierda del espectro político. El periodista y la senadora hacían lecturas distintas, pero con ciertas similitudes, sobre los motivos que han llevado a unirse contra la derecha a Sumar, IU, ERC, los Comunes, o Más Madrid.

Reyerta mortal en un clan familiar en La Felguera

Reyerta mortal en un clan familiar: Un hombre con un trastorno mental sale de prisión, mata a su tío abuelo y envía a la UCI a su abuelo

Antonio Maíllo

Analizamos con Antonio Maillo ¿quién será el líder de la nueva coalición de izquierdas?

La respuesta de Algeciras a Rufián tras decir que representaría a la ciudad

La respuesta de Algeciras a Rufián tras decir que representaría a la ciudad: "Que le eche tinta a la impresora, que se le ha quedado seca"

Publicidad