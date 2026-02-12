La semana Santa de Sagunto podría dejar de ser ‘Interés Nacional’ por no dejar participar a las mujeres

El pueblo valenciano está dividido entre los que están en contra, alegando que es una tradición y que lleva haciéndose así años, y los que están a favor, que defienden que los tiempos van cambiando y que en la tradición hay espacio para todos.

Entre los más de 1.700 cofrades no hay ni una sola mujer

José, que pertenece a la cofradía de toda la vida, asegura que lo que más hecha de menos es que su hija pueda participar: "con mi hija no puedo hacer lo mismo. He presentado las firmas para poder cambiar los estatutos".

"La tradición es de todos"

Nos asegura este miembro que no puede excluirse a las mujeres. Otros, sin embargo, han votado en contra: "Es una tradición antiquísima. Eran penitentes, que antiguamente eran los hombres, y eso se ha llevado hasta la fecha". Sin embargo, cuenta que está seguro de que pronto las mujeres conseguirán formar parte, independientemente de lo que él opine.

En las calles de Sagunto también se le ha preguntado a algunas mujeres, que afirman que les gustaría participar pero que no se lo han llegado "ni a plantear" porque siempre han asumido que no podrían.

Mientras el ministerio estudia la situación, en Sagunto volverá a votarse en poco más de un mes si cambian o no los estatutos que llevan en vigor desde 1492.

