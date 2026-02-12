Después de montar el postre, deja que repose un rato en el frigorífico para que se integren bien todos los sabores.

Ingredientes, para 4 personas

500 ml de leche

4 yemas de huevo

1 rama de canela

½ vaina de vainilla

2 cascaritas de limón

50 g de azúcar

1 cucharada de harina de maíz refinada

8 bizcochos de soletilla

200 g de cabello de ángel

8 mantecados

4 cucharadas de canela

Azúcar glas para decorar

Menta

Elaboración

Para hacer las natillas, pon a aromatizar la leche (reserva medio vaso) en una cazuela con la rama de canela, la vaina de vainilla abierta por la mitad y un par de trocitos de cáscara de limón. Deja infusionar durante 15-20 minutos. Cuela y deja que se temple.

Pon las yemas de huevo y el azúcar en un bol. Comienza a batir con un batidor manual y añade la harina de maíz refinada y la leche que habías reservado. Bate para que quede todo bien diluido. Incorpora la leche infusionada y mezcla bien. Pon la cazuela de nuevo al fuego y cocina a fuego moderado, sin que hierva, hasta que espese. Remueve sin parar para que no se pegue al fondo. Retira la cazuela del fuego y añade el cabello de ángel. Mezcla bien.

Desmenuza los mantecados con las manos. Reserva.

Cubre el fondo de 4 cuencos con una capa de natillas (hasta la mitad) y coloca encima 4 bizcochos de soletilla (trocéalos si es necesario para que cubran todo). Pon otra capa de natillas. Esparce por encima los mantecados desmenuzados.

Espolvorea con canela en polvo (con la ayuda de un colador). Puedes decorar con un dibujo de una granada (o lo que tú quieras). Para ello, pon sobre el postre una plantilla de una granada y espolvorea por encima con azúcar glas. Retira la plantilla y decora con una hojita de menta.